Неприятный запах из холодильника – это проблема, с которой, к сожалению, приходится сталкиваться достаточно большому количеству людей, особенно летом. И, оказывается, именно ваши привычки и приводят к появлению нежелательных ароматов.

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Вы позволяете еде долго лежать

Основная причина всех плохих запахов в холодильнике – это старая еда. И если вы не проверяете свой холодильник на наличие испорченных продуктов, тогда не удивляйтесь, что он начинает плохо пахнуть.

А также нужно не просто выбросить испорченный продукт, но и протереть место в холодильнике, где он стоял.

Недостаточно часто моете холодильник

Вот еще один очевидный факт: холодильник нужно мыть чаще. Можете вспомнить, когда делали это в последний раз? Если нет – тогда самое время взяться за это неприятное, но необходимое дело.

Специалисты рекомендуют убирать там примерно раз в неделю – тогда это не будет занимать так много времени, ведь там просто не успеет накопиться много грязи.

Вы не убираете пятна сразу

Если в холодильнике разлился сок или молоко, пятно нельзя оставлять. Гораздо лучше будет его сразу же вытереть, чтобы оно не успело замерзнуть. Немедленно протрите полку холодильника тканью, а после этого используйте распылитель с моющим средством.



В холодильнике нужно вовремя убирать / Фото Pexels

Используете пластиковые контейнеры

Контейнеры являются чрезвычайно удобными для хранения продуктов. Но обратите внимание на то, что они действительно могут ухудшить запах в холодильнике. Если вы хотите никогда не сталкиваться с этой проблемой, гораздо лучше будет заменить пластиковые контейнеры на стеклянные, ведь они устойчивы к запахам и смогут дольше сохранять ваши продукты свежими.

Не закрываете тару

Даже когда вы храните напитки и продукты в холодильнике, их нужно накрывать крышками. Многие люди имеют неприятную привычку оставлять молоко, сок, суп и каши открытыми, но это рано или поздно приведет к тому, что холодильник начнет вонять – даже в случае, если все продукты свежие.