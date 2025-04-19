Кожен продукт у великодньому кошику щось символізує, пише 24 Канал. Освячування кошика з продуктами має глибокий духовно-релігійний зміст та складовою літургійного дійства.

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Українці несуть освячувати кошики до церкви у суботу, 19 квітня. Традиційно великодній кошик складається з пасхи, сиру, масла, крашанок, шинки, ковбаси, солі та хрону.

Для чого в кошик ставлять хрін

Хрін уособлює силу духу, оновлення та очищення. Він пробуджує та очищує зсередини, тож додасть гостроти не лише до страв, але й до духовного осмислення свята.

В українському обряді традиція класти хрін є не новою. Продукт є символом відродження та воскресіння, які є центральними темами Великодня. Гострий смак символізує життя, яке повертається з Воскресінням Христовим після посту.



Хрін обов'язково кладуть в кошик / Фото Pexels

За прикметами, якщо поставити хрін у великодній кошик, то це допоможе зберегти родину й дім від негативних впливів. Також вірять в те, що освячений хрін може допомогти чоловікам продовжити їхню дітородну функцію. Хрін також символізує міцність людського духу після прийняття тайни сповіді.

Не всі знають, що у кошику також потрібно мати сіль – адже вона має велике символічне значення. Для чого ставлять хрін у кошик – читайте в нашому матеріалі.

Окрім основних продуктів до кошика додають свічку – символ Світла Христового, яке освітлює шлях віри, надії й любові. Також кошик накривають вишитим чи білим рушничком.