Субота перед Великоднем є скорботною, пише 24 Канал. У цей день необхідно йти до Божого гробу в церкву й дотримуватися усіх правил посту. Суботу перед Пасхою ще називають тихою, бо будь-які розваги й веселощі в цей день є забороненими.

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Попри те, що вдома вже готується чимало святкових страв з м’ясом, не можна забувати про піст й вживати пісний хліб, фрукти з овочами, горіхи та мед. Це основні поради, які потрібно знати всім на Великодню суботу. В народі вже сформувалися певні правила того, що дозволено й заборонено робити в цей день.

Що можна і не можна робити у Великодню суботу

Перед Великоднем можна вдома зробити косметичний порядок, поприбирати все й поскладати на свої місця. А от від якогось дрібного ремонту треба відмовитися. Прати й мити щось можна у суботу, але краще це все зробити в Чистий четвер.

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Заборонено у Великодню суботу брати в руки голки з ниткою й займатися рукоділлям. Не можна займатися ніяким сіянням та саджанням. Фізична праця в цей день є забороненою.



У Великодню суботу можна прикрашати паски / Фото Pexels

В останній день посту краще не йти вже на кладовище. На могилу до рідних варто прийти на Великдень, у велике свято. У жодному разі не можна йти в суботу на полювання чи риболовлю.

Корисно напередодні Великодня робити добрі справи й допомагати близьким та рідним. Бажано зробити пожертву людям, які цього потребують. У суботу дозволяється фарбувати яйця, прикрашати писанки й готувати страви до святкового великоднього столу.