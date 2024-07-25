Виявляється, дірки на листі капусти – це не природне явище, а робота деяких шкідників. І якщо ви не хочете, щоб вони з'їли усі овочі ще до вас, потрібно подбати про те, щоб захистити грядку від них.

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Хто прогризає дірки у капусті

Тут варіант може бути не один, адже капустою люблять поласувати майже усі комахи, які можуть водитися на городі.

Капустяна білявка – гусінь зеленого кольору із жовтими смужками, і вона може прогризати досить великі дірки.

– гусінь зеленого кольору із жовтими смужками, і вона може прогризати досить великі дірки. Капустяна совка – бура гусінь, яка гризе дірки по краях листя.

– бура гусінь, яка гризе дірки по краях листя. Слимаки та равлики – залишають на листі слизькі сліди та дірки неправильної форми.

– залишають на листі слизькі сліди та дірки неправильної форми. Хрестоцвітна блішка – це дрібні жучки, які прогризають у листі дрібні дірочки, які нагадують уколи.

– це дрібні жучки, які прогризають у листі дрібні дірочки, які нагадують уколи. Капустяна попелиця – дрібні комашки, які висмоктують з листя сік, і після цього капуста починає жовтішати та деформуватися.

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Та можуть бути й інші причини появи на листі капусти дірок. Зокрема, це може спричинити нестача кальцію у ґрунті, чи хвороба – чорна ніжка, від якої на листі з'являються бурі плями з дірочками.



Дірки в капусті з'являються з різних причин / Фото Pexels

Чим обробити листя капусти

Якщо проблема полягає все ж у шкідниках, вам потрібно обробити грядку, аби захистити її від навали. Ось кілька народних засобів, які допоможуть: