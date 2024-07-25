Оказывается, дырки на листьях капусты – это не природное явление, а работа некоторых вредителей. И если вы не хотите, чтобы они съели все овощи еще до вас, нужно позаботиться о том, чтобы защитить грядку от них.

Интересно Комары и мухи их ненавидят: 4 растения, которые уже должны быть дома

Кто прогрызает дырки в капусте

Здесь вариант может быть не один, ведь капустой любят полакомиться почти все насекомые, которые могут водиться на огороде.

Капустная белянка – гусеница зеленого цвета с желтыми полосками, и она может прогрызать достаточно большие дырки.

– гусеница зеленого цвета с желтыми полосками, и она может прогрызать достаточно большие дырки. Капустная совка – бурая гусеница, которая грызет дырки по краям листьев.

– бурая гусеница, которая грызет дырки по краям листьев. Слизни и улитки – оставляют на листьях скользкие следы и дырки неправильной формы.

– оставляют на листьях скользкие следы и дырки неправильной формы. Крестоцветная блошка – это мелкие жучки, которые прогрызают в листьях мелкие дырочки, которые напоминают уколы.

– это мелкие жучки, которые прогрызают в листьях мелкие дырочки, которые напоминают уколы. Капустная тля это – мелкие насекомые, которые высасывают из листьев сок, и после этого капуста начинает желтеть и деформироваться.

Ніщо так не заряджає на нові перемоги, як смачний coffee break із колегами. А з широким асортиментом Gemini кожна перерва буде ще цікавішою та продуктивнішою.

Но могут быть и другие причины появления на листьях капусты дырок. В частности, это может вызвать недостаток кальция в почве, или болезнь – черная ножка, от которой на листьях появляются бурые пятна с дырочками.



Дырки в капусте появляются по разным причинам / Фото Pexels

Чем обработать листья капусты

Если проблема заключается все же во вредителях, вам нужно обработать грядку, чтобы защитить ее от нашествия. Вот несколько народных средств, которые помогут: