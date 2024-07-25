Оказывается, дырки на листьях капусты – это не природное явление, а работа некоторых вредителей. И если вы не хотите, чтобы они съели все овощи еще до вас, нужно позаботиться о том, чтобы защитить грядку от них.
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Кто прогрызает дырки в капусте
Здесь вариант может быть не один, ведь капустой любят полакомиться почти все насекомые, которые могут водиться на огороде.
- Капустная белянка – гусеница зеленого цвета с желтыми полосками, и она может прогрызать достаточно большие дырки.
- Капустная совка – бурая гусеница, которая грызет дырки по краям листьев.
- Слизни и улитки – оставляют на листьях скользкие следы и дырки неправильной формы.
- Крестоцветная блошка – это мелкие жучки, которые прогрызают в листьях мелкие дырочки, которые напоминают уколы.
- Капустная тля это – мелкие насекомые, которые высасывают из листьев сок, и после этого капуста начинает желтеть и деформироваться.
Но могут быть и другие причины появления на листьях капусты дырок. В частности, это может вызвать недостаток кальция в почве, или болезнь – черная ножка, от которой на листьях появляются бурые пятна с дырочками.
Дырки в капусте появляются по разным причинам / Фото Pexels
Чем обработать листья капусты
Если проблема заключается все же во вредителях, вам нужно обработать грядку, чтобы защитить ее от нашествия. Вот несколько народных средств, которые помогут:
- настой чеснока;
- отвар луковой шелухи;
- мыльный раствор;
- раствор золы.