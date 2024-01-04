Дієтолог Кайлі Бенслі та засновниця Slow Life House Лаура Парада кажуть, що вода важлива для нашої гідратації, а шматочок лимона лише підсилую вплив води на наш організм.

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Вода зберігає наш водний баланс та допомагає підтримувати загальний стан здоров’я. А от цитрусовий фрукт – це приємний бонус, який створює ще більші переваги звичайної води.

Підтримує кишковий мікробіом

Лаура Парада зазначає, що вода з лимоном допомагає запустити процес травлення вранці. Також напій допоможе побороти розлад шлунка, печію та здуття живота. Лимон стимулює вироблення жовчі та шлункового соку, тож допоможе запобігти утворенню газів.

Зміцнює імунну систему

Високий вміст вітаміну С в лимоні допомагає зміцнити нашу імунну систему. Лимон також багатий на вітамін B, кальцій, залізо, магній, калій і ферменти. Дослідження показують, що лимон містить мінерали, які допомагають знизити кров'яний тиск.



Вода з лимоном зміцнює імунну систему / Фото Visualhun

Забезпечує антивікові властивості шкіри

Через вміст антиоксидантів лимон дуже корисний для шкіри. Кайлі Бенслі додає, що лимонна шкірка знижує окислювальний стрес у клітинах шкіри та підвищує вироблення колагену.

Зволожує тіло

Лимонна вода наповнює організм водою та стимулює обміну речовин. Лимон надає воді приємного смаку, тож її легше буде пити тим, хто не любить просту воду.

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Зменшує занепокоєння

Дієтолог Кайлі Бенслі розповіла, що в одному дослідженні використовували лимони як ароматерапію. Результат показав, що фрукт знижував занепокоєння.