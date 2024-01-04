Якщо ваша ранкова рутина – це пити каву натщесерце, а тільки потім снідати, можливо, ви захочете переглянути цю звичку. Саме цей напій може принести вам додатковий стрес та біль у животі. Про вплив кави на голодний шлунок на тіло розповіла дієтологиня Крістіна Манян.

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Як кава впливає на шлунок, коли її пити натщесерце?

Кава може стимулювати вироблення кишкової кислоти, і якщо перед тим, як пити її ви нічого не з'їли, це може спричинити розлад шлунка або й симптоми кислотного рефлюксу. Окрім того, кава також стимулює і вироблення кортизолу, який інакше називають гормоном стресу.

І, звісно, певна кількість кортизолу потрібна організму для того, щоб регулювати рівень цукру в крові, артеріальний тиск та метаболізм. Втім, надмірна його кількість протягом тривалого часу може привести до гіпертонії, нерегульованого рівня цукру та потенційно навіть до діабету та втрати щільності кісткової тканини.

До того ж велика кількість кортизолу неідеальна і для вашого психологічного самопочуття, особливо, якщо ранок і так є для вас досить напруженим часом.



Кава на голодний шлунок може викликати стрес / Фото Pexels

Ранні пташки можуть бути розслабленими і спокійними вранці, проте навіть вони можуть відчути певне хвилювання через вживання кави на голодний шлунок.

Однак багато тих, хто перш за все п’є каву, не відчувають нервозності чи шлунково-кишкових симптомів, тому важливо прислухатися до свого організму,

– поділилася дієтологиня.

Звісно, час для того, щоб пити каву – це особисто ваш вибір, та Крістіна Манян рекомендує принаймні перекусити, коли ви насолоджуєтеся напоєм. Це допомагає шлунковій кислоті, яка виробляється через каву, отримати їжу для перетравлення.

Найкраще, щоб ця закуска містила клітковину, білок та здорові жири. Це може бути шматочок фрукта, варене яйце, тост з маслом чи авокадо або будь-який інший здоровий сніданок, який вам подобається.

Також дієтологиня радить уникати додавання до кави підсолоджувачів – вони підвищують цукор у вашій крові, а згодом його рівень падає, і через це ви відчуватимете втому невдовзі після того, як випили першу чашку. Втім, ви можете спробувати замінити цукор на мед чи кленовий сироп, щоб отримати певні переваги для здоров'я, адже обидва ці продукти мають чимало корисних властивостей.