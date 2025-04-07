Чому кроти оселяються на вашій ділянці: є 3 основні причини

Деякі господарі дуже дивуються, чому на їхній ділянці є безліч кротів, а в сусідньому дворі – жодного. Є кілька причин, чому кроти обирають певне місце. В окремих випадках на одній ділянці може бути ціле нашестя гризунів. Випадок не є легким, оскільки якщо на подвір’ї чи саду оселилися кроти, то позбутися від них є складним завданням.

Кроти заселяються на певній ділянці не лише через рослини, але й ще через кілька факторів, які можуть їх дуже привабити, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію".

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Чому кроти оселяються на ділянці

Садівники кажуть, що кроти оселяються там, де є вологий та родючий ґрунт, багатий органічними речовинами. Особливо для них найкращими є ті місця, де є багато дощових черв’яків, равликів, личинок та інших комах, які є їхнім щоденним раціоном.



Кроти оселяються на ділянці не просто так / Фото Pexels

Саме пухкий та м’який ґрунт є ідеальним середовищем для їхнього існування. Також кроти шукають ті ділянки, де немає ласиць чи куниць – їхніх ворогів. У такому випадку вони будуть розмножуватися без страху за своє існування. Ґрунт, їжа та відсутність їхніх природних ворогів є основними причинами заселення на вашій ділянці.

До теми! Щоб позбутися кротів з ділянки гуманними методами, радимо прочитати матеріал, в якому ми розповіли, як правильно виводити з ділянки шкідників.

Часом велика кількість кротів може бути дуже шкідливою, оскільки вони риють багато тунелів, пошкоджуючи коріння ваших культур та структуру ґрунту.