Експертка у сфері здоров’я Ніккі Роско каже, що якщо ви скоригуєте свій раціон та будете дотримуватися збалансованої дієти, то побачите, як покращиться ваше самопочуття.

Зверніть увагу Додайте цей інгредієнт до своїх страв, щоб зменшити рівень холестерину

Ви повинні вживати більше продуктів, які містять поживні речовини та отримувати від них заряд енергії. Те, що їсте й п’єте можуть зіграти важливу роль у повсякденному житті.

Харчування підтримує не лише життєдіяльність, але й впливає на фізичне, психічне та емоційне благополуччя.

Вживайте білки, вуглеводи і жири. Клітковина також потрібна для здоров’я вашого кишківника. Зменшіть вживання рафінованого цукру у вигляді печива, цукерок та шоколаду,

– зазначила Ніккі Роско.

Збалансоване харчування дасть вам енергію, допомагає зосередитися на важливих справах, ви зможете себе добре відчувати фізично, розумово та емоційно.

Який прийом їжі не можна пропускати

За словами експертки з харчування, ви ніколи не повинні пропускати сніданок. Він допомагає пришвидшити метаболізм та позбутися тяги до перекусів. Замість тосту чи печива на сніданок, спробуйте їсти вівсянку на молоці з насінням, ягодами та медом. Також ви можете їсти мюслі з грецьким йогуртом чи інші корисні сніданки на основі яєць, овочів та зелені.

Щоб не прокинутися вранці з незнанням того, що вам їсти – придумайте сніданок ще звечора. Таким чином вам буде набагато простіше в сонному стані зорієнтуватися, що саме ви маєте спожити.



Ніколи не пропускайте поживний сніданок / Фото Pexels

Загалом візьміть собі за звичку обмежувати цукор в раціоні. Його надмірне споживання може викликати проблеми зі здоров’ям. Краще вживайте фрукти, які багаті клітковиною, антиоксидантами та вітамінами.

Не забувайте додавати на сніданок корисні жири: авокадо, горіхи, насіння та жирну рибу. Вони покращують здоров’я серця та знижують рівень холестерину.

Щоб відчувати себе ситими – збільште кількість білка в раціоні. Ніккі Роско каже, що білок є будівельним матеріалом для всіх процесів організму, тому вживайте рибу, яйця, молочні продукти та боби.

Окрім кави чи чаю, не забувайте вживати в достатній кількості воду. Якщо ви постійно забуваєте про те, що маєте підтримувати гідратацію організму, то встановіть собі будильник кожних 30 хвилин, який буде нагадувати вам про необхідність вживання води.