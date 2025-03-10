Здавна існує повір'я про те, що в бузині живе зла сила. Більшість інших рослин мають позитивну енергетику, а ось саме бузина – негативну, повідомляє 24 Канал. Через це рослину побоювалися навіть зайвий раз чіпати, аби не розізлити духів.

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Чому не можна рубати бузину?

Прикмети стверджують, що ні рубати, ні викопувати, ні викидати бузину не можна – начебто дідько тоді зведе руки та ноги, покорчить. Не радили також під нею відпочивати, сідати та лягати. Дітям же заборонялося гратися під кущем бузини.

Втім, плоди бузини можуть бути досить корисними: з них готують і компот, і чай, і кисіль, а також мармелади, цукерки, пиріжки, соки, вина та лікери. В деяких країнах з перетертих ягід з крохмалем, спеціями та цукром готують напій з бузини та бузиновий суп.



Бузину не можна рубати / Фото Pexels

В багатьох культурах бузина також асоціюється зі смертю – і саме тому рубати її не можна. Мовляв, той, хто скалічить бузину, й сам незабаром може померти. Радили її взагалі не чіпати, аби не накликати на себе зайвих негараздів.

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Тож для того, аби це не довелося потім рубати бузину, взагалі не радять садити її в себе біля дому. У такому місці кущ начебто буде висмоктувати енергію з того, хто її посадив, а також з інших мешканців дому.

До речі, бузина – це не єдина рослина, яку не можна рубати. Також, згідно з прикметами, не можна рубати й горіх біля дому: це може обернутися численними негараздами.

Бузина у саду натомість може бути надзвичайно корисною – вона захищатиме дім і її власника від біди. Дуже часто цей кущ висаджують і на кладовищах – аби захистити померлих від злих духів.