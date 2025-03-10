Издавна существует поверье о том, что в бузине живет злая сила. Большинство других растений имеют положительную энергетику, а вот именно бузина – негативную, сообщает 24 Канал. Поэтому растение опасались даже лишний раз трогать, чтобы не разозлить духов.

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Почему нельзя рубить бузину?

Приметы утверждают, что ни рубить, ни выкапывать, ни выбрасывать бузину нельзя – вроде бы дьявол тогда сведет руки и ноги, покорчить. Не советовали также под ней отдыхать, садиться и ложиться. Детям же запрещалось играть под кустом бузины.

Впрочем, плоды бузины могут быть весьма полезными: из них готовят и компот, и чай, и кисель, а также мармелады, конфеты, пирожки, соки, вина и ликеры. В некоторых странах из перетертых ягод с крахмалом, специями и сахаром готовят напиток из бузины и бузиновый суп.



Бузину нельзя рубить / Фото Pexels

Во многих культурах бузина также ассоциируется со смертью – и именно поэтому рубить ее нельзя. Мол, тот, кто покалечит бузину, и сам вскоре может умереть. Советовали ее вообще не трогать, чтобы не навлечь на себя лишних проблем.

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Поэтому для того, чтобы это не пришлось потом рубить бузину, вообще не советуют сажать ее у себя возле дома. В таком месте куст вроде будет высасывать энергию с того, кто ее посадил, а также из других жителей дома.

Кстати, бузина – это не единственное растение, которое нельзя рубить. Также, согласно приметам, нельзя рубить и орех возле дома: это может обернуться многочисленными неприятностями.

Бузина в саду зато может быть чрезвычайно полезной – она будет защищать дом и ее владельца от беды. Очень часто этот куст высаживают и на кладбищах – чтобы защитить умерших от злых духов.