Ніколи не рубайте калину біля хати: чому категорично цього не можна робити

Більшість людей люблять висаджувати на приватній ділянці дерева біля дому, але коли вони виростають, створюють тінь, тому їх зрізають. Однак за прикметами, біля хати не можна рубати калину, бо така дія може призвести до поганих наслідків.

Це все звісно лише прикмети, та варто бути обачним, щоб не привернути у своє життя негаразди, пише 24 Канал.

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Чому не можна біля дому рубати калину

До калини з давніх-давен ставилися з великою повагою, тому ягоди не можна було топтати, а дерево – рубати, особливо, якщо воно посаджене біля будинку. Виявляється, калина має доволі сильну енергетику. Якщо власники вирішать її зрубати, то це може накликати у їхнє життя шкоду. Вона може стосуватися господарів чи майна.

Зрубана калина може призвести до конфліктів та подружніх чварів, тому її краще залишити на місці й не зрізати.



Калину не можна рубати біля дому / Фото Pexels

Окрім того, треба знати й те, що не можна в жодному разі ламати гілки калини, бо це може призвести до того, що жінка, яка живе в будинку через певний час може бути покинутою.

В українському фольклорі, калина вважається однією зі священних рослин, яка символізує жіноче начало та період жіночої плідності. Саме тому зрубування може призвести до негативних наслідків. Наруга над калиною прирівнювалася до убивства лелеки.

Та загалом, калину не рекомендують висаджувати дуже близько до будинку. Найкраще її посадити в саду чи біля криниці. Кажуть, що дерево здатне очищувати воду. Щоб калина привертала у життя хороші події, її радять висаджувати в парі з іншими рослинами – смородиною, малиною чи шипшиною. Симбіотична висадка не лише добре впливає на енергетику дерева, але й має гарний вплив на урожай.