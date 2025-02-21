Чому не можна садити березу біля дому: про це обов'язково слід знати

Береза – це красиве, делікатне дерево, яке, здавалося б, може прикрасити будь-яке подвір'я. А втім, його однаково не радять садити на ділянці.

Екологи, фахівці з ландшафтного дизайну та езотерики зійшлися на одному – садити березу біля дому точно не варто. Виявляється, вона може суттєво і негативно вплинути на вашу ділянку, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна садити сосну біля дому?

Першою причиною фахівці називають потужну кореневу систему берези. І справді, коріння цього дерева може розростатися не тільки вглибину, але й вшир, і так досягає значних розмірів. Якщо посадити березу надто близько до будинку, воно може пошкодити фундамент оселі – це призведе до тріщин у стінах, а також до пошкодження дренажних та каналізаційних систем.

Окрім того, береза дуже сильно любить полив і вологу, а тому споживає дуже велику кількість води з ґрунту. А це значить, що сусідні рослини весь час страждатимуть від нестачі поливу, і є значний ризик, що земля біля дерева швидко виснажиться.

А якщо біля дому вже є проблеми з рівнем ґрунтових вод, то береза може навіть погіршити ситуацію. Та навіть це – не остання причина, чому березу не варто садити у дворі. Це дерево скидає велику кількість листя, гілочок та сережок, особливо восени. Приготуйтеся до того, що територію доведеться прибирати значно частіше, а листя буде накопичуватися у водостічних системах чи на даху будинку.

А якщо у вас є ще й алергія на пилок, тоді береза й взагалі під забороною – під час цвітіння пилку варто очікувати чимало.



Береза може пошкодити фундамент і землю / Фото Pexels

Які є прикмети про березу біля дому?

Береза у дворі приватного дому – це далеко не найкраща прикмета, і народні повір'я навіть забороняють висаджувати це дерево неподалік від житла. Зокрема, пращури вірили, що в стовбурі берези живуть духи, які можуть бути і злими, і добрими.

Але береза добре підходить для того, аби висадити її за воротами – там дерево начебто охоронятиме вхід у двір від різної нечисті та негативної енергетики.

А також існує і інша версія, з якою пов'язані негативні прикмети про березу. Дерево начебто може стати притулком для душі людини, що загинула насильницькою смертю. Пращури навіть вірили, що пониклі гілки берези символізують тугу й горе, а березовий сік – це кров померлого.

Вважається, що береза біля дому віщує сумне, меланхолійне життя людям, які в ньому живуть. А жінкам вона ще й може віщувати відсутність кохання та злагоди у стосунках. Також прикметами заборонялося торкатися наростів на березі – начебто вони утворюються від негативу, що накопичується біля дерева. А якщо торкнутися їх, то весь він перейде на людину.