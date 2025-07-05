Більше шкоди ніж користі: чому ні в якому разі не можна вбивати вужів

Вужі – одні з найбільш миролюбних та корисних плазунів, які мешкають в Україні. Попри поширені страхи, експерти закликають не вбивати цих змій.

На це є декілька причин. Про основні розкаже 24 Канал.

Дивіться також Як позбутися мух в хаті, у кімнаті, в будинку

Чому не можна вбивати вужів

Вуж не отруйний і не агресивний

На відміну від гадюк, вужі абсолютно безпечні для людини. Вони не мають отрути і майже ніколи не нападають, навіть якщо відчувають небезпеку. У критичних випадках вуж може лише вдавати з себе мертвого або випустити неприємний запах, але не вкусить.

Корисний для екосистеми

Вужі – природні санітари. Вони знищують гризунів, комах та навіть жаб, підтримуючи баланс у природі. Зменшення популяції вужів може призвести до збільшення кількості шкідників, які загрожують сільському господарству.



Чому не можна вбивати вужів / Фото РБК

Занесені до Червоної книги (в окремих регіонах)

У деяких областях України вужі охороняються законом, і вбивство їх може каратися штрафами. Біологи наголошують, що вужі потребують захисту, особливо через стрімке знищення їхнього середовища проживання.

Важливо! Часто вужів вбивають просто через страх. Люди нерідко плутають їх з гадюками. Але фахівці пояснюють, що відрізнити вужа можна за характерними жовтими або помаранчевими плямами біля голови та довгим струнким тілом. Вужі зазвичай темного кольору, без чітких візерунків, які є в гадюк.

Що робити, якщо побачили вужа

Не панікувати.

Не чіпати його та не провокувати.

Дати йому спокійно піти.

Якщо вуж опинився у дворі – обережно "вигнати" його палицею або викликати спеціалістів.

Додамо, що змії та вужі бояться різких запахів, тому для їх відлякування рекомендується висаджувати певні рослини на ділянці. Мовиться про хризантеми, часник, жовту вільху, полин, базилік, чорнобривці та лимонник.