Больше вреда чем пользы: почему ни в коем случае нельзя убивать ужей

Ужи – одни из самых миролюбивых и полезных пресмыкающихся, которые живут в Украине. Несмотря на распространенные страхи, эксперты призывают не убивать этих змей.

На это есть несколько причин. Об основных расскажет 24 Канал.

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Почему нельзя убивать ужей

Уж не ядовитый и не агрессивный

В отличие от гадюк, ужи абсолютно безопасны для человека. Они не имеют яда и почти никогда не нападают, даже если чувствуют опасность. В критических случаях уж может лишь изображать из себя мертвого или выпустить неприятный запах, но не укусит.

Полезен для экосистемы

Ужи – природные санитары. Они уничтожают грызунов, насекомых и даже лягушек, поддерживая баланс в природе. Уменьшение популяции ужей может привести к увеличению количества вредителей, которые угрожают сельскому хозяйству.



Почему нельзя убивать ужей / Фото РБК

Занесены в Красную книгу (в отдельных регионах)

В некоторых областях Украины ужи охраняются законом, и убийство их может караться штрафами. Биологи отмечают, что ужи нуждаются в защите, особенно из-за стремительного уничтожения их среды обитания.

Важно! Часто ужей убивают просто из-за страха. Люди нередко путают их с гадюками. Но специалисты объясняют, что отличить ужа можно по характерным желтым или оранжевым пятнам возле головы и длинным стройным телом. Ужи обычно темного цвета, без четких узоров, которые есть у гадюк.

Что делать, если увидели ужа

Не паниковать.

Не трогать его и не провоцировать.

Дать ему спокойно уйти.

Если уж оказался во дворе – осторожно "выгнать" его палкой или вызвать специалистов.

Добавим, что змеи и ужи боятся резких запахов, поэтому для их отпугивания рекомендуется высаживать определенные растения на участке. Говорится о хризантемах, чеснок, желтую ольху, полынь, базилик, бархатцы и лимонник.