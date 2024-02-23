Дієтологиня Аманда Холтцер розповіла, що в шоколаді міститься висока доза кофеїну, яка може порушити сон. Вона також назвала ще кілька важливих причин, через які від шоколаду ввечері вам доведеться відмовитися.

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Порушення сну

З властивістю кофеїну знайомі всі та знають, як може зарядити зранку чашка кави. До складу шоколаду теж входить кофеїн, тож якщо з’їсти занадто багато плиток, то можете порушити сон.

Також в шоколаді міститься цукор. Глюкоза швидко надійде у кров, підвищуючи в ній рівень цукру.

"Коли рівень цукру в крові підвищений, ми можемо відчути підвищення рівня енергії, а це погано впливає на сон", – зазначила дієтолог Аманда Холтцер.



Шоколад не варто вживати в нічний час доби / Фото Pexels

Сонливість

Та не все так просто. Виявляється, шоколад може викликати сонливість, що є теж не дуже добре, коли ви ще не зовсім хочете спати.

Дієтологиня розповіла, яким чином це відбувається. За її словами, коли ми їмо солодкий шоколад, він насичує організм глюкозою у великій кількості. Тоді підшлункова залоза починає швидко працювати та виділяє чимало інсуліну, щоб знизити рівень цукру в крові.

Як тільки інсулін виконає свою роботу і рівень цукру в крові знову впаде, ми можемо відчути "падіння цукру", тобто сонливість та млявість, яка викликана низьким рівнем цукру в крові,

– зазначила Аманда Холтцер.

У молочному та білому шоколаді є набагато більше цукру, ніж в чорному. Цукор є шкідливим та може викликати запалення, якщо вживати солодощі постійно. Саме тому вам варто остерігатися нічних перекусів шоколадками.

А ще велика плитка шоколаду може додати зайвої ваги. Особливо шкідливо вживати солодощі ввечері, адже перед сном ми не втрачаємо калорії та не спалюємо їжу, як паливо. У деяких людей шоколад може навіть активувати кислотний рефлюкс та печію.

Якщо вам дуже чогось хочеться перед сном, то краще зосередьте свою увагу на грецькому йогурті, половині банана чи ягодах.