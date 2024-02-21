На порозі вже весна, здається, що холод позаду та й застуди теж, втім це зовсім не так. Саме навесні захворюваність може бути навіть вищою, ніж взимку чи восени. Все тому, що в холодну пору хвороботворні мікроорганізми гинуть швидше, а коли приходить потепління, вони швидше розмножуються, тому ймовірність зараження збільшується.

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Щоб бути озброєними до сезонних застуд, радимо вам дізнатися про корисні властивості меду й часнику. Детальніше про них розповіла експертка з харчування Лаурі Райт.

За її словами, мед та часник містять антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та полегшують біль в горлі. Дослідження свідчать, що вони здатні швидше подолати застуду, а 1-2 чайні ложки на день допомагають, так самояк сироп від кашлю.

Втім експерти радять вживати також часник та мед окремо, оскільки вони можуть покращити ваше здоров’я.

Як приготувати часниковий мед

Інгредієнти:

1 чашка зубчиків часнику (250 мг), очищених та подрібнених;

1 склянка (250 мг) сирого меду;

Гілочки улюбленої пряної трави.

Спосіб приготування:

Помістіть часник в банку та залийте медом. Для кращого смаку додайте свіжий чебрець чи будь-яку іншу траву та закрийте кришкою. Зберігати часниковий мед можна кілька тижнів в прохолодному місці.



Мед з часником добре впливає на здоров'я / Фото Unsplash

Користь часнику та меду для здоров'я

Часник добре впливає на серце. Він здатен знизити поганий холестерин, а також корисний для регулювання нормального артеріального тиску.

Антиоксиданти, які містяться в часнику здатні зменшити біль в колінах у людей, які страждають від артриту.

Мед має антимікробні, антиоксидантні та протизапальні властивості, тому його корисно систематично вживати, щоб зберегти клітини здоровими. Окрім того, мед насичений пребіотиками, які живлять корисні бактерії в кишківнику.