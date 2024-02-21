На порозі вже весна, здається, що холод позаду та й застуди теж, втім це зовсім не так. Саме навесні захворюваність може бути навіть вищою, ніж взимку чи восени. Все тому, що в холодну пору хвороботворні мікроорганізми гинуть швидше, а коли приходить потепління, вони швидше розмножуються, тому ймовірність зараження збільшується.
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Щоб бути озброєними до сезонних застуд, радимо вам дізнатися про корисні властивості меду й часнику. Детальніше про них розповіла експертка з харчування Лаурі Райт.
За її словами, мед та часник містять антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та полегшують біль в горлі. Дослідження свідчать, що вони здатні швидше подолати застуду, а 1-2 чайні ложки на день допомагають, так самояк сироп від кашлю.
Втім експерти радять вживати також часник та мед окремо, оскільки вони можуть покращити ваше здоров’я.
Як приготувати часниковий мед
Інгредієнти:
- 1 чашка зубчиків часнику (250 мг), очищених та подрібнених;
- 1 склянка (250 мг) сирого меду;
- Гілочки улюбленої пряної трави.
Спосіб приготування:
Помістіть часник в банку та залийте медом. Для кращого смаку додайте свіжий чебрець чи будь-яку іншу траву та закрийте кришкою. Зберігати часниковий мед можна кілька тижнів в прохолодному місці.
Мед з часником добре впливає на здоров'я / Фото Unsplash
Користь часнику та меду для здоров'я
Часник добре впливає на серце. Він здатен знизити поганий холестерин, а також корисний для регулювання нормального артеріального тиску.
Антиоксиданти, які містяться в часнику здатні зменшити біль в колінах у людей, які страждають від артриту.
Мед має антимікробні, антиоксидантні та протизапальні властивості, тому його корисно систематично вживати, щоб зберегти клітини здоровими. Окрім того, мед насичений пребіотиками, які живлять корисні бактерії в кишківнику.