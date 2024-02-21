Доктор медичних наук Абрахам Бетанкур переконаний, що будь-яка втрата ваги вимагає самосвідомості. І, звісно, втрата жиру в організмі передбачає споживання меншої кількості калорій, ніж ви витрачаєте. Та є і інші чинники, на які слід звернути увагу.

Цікаво Що їсти, якщо у вас здуття живота: допоможуть 3 види фруктів

Ваша кількість калорій погано вирахувана

Звісно, втрата ваги полягає не тільки в калоріях, але вони все ж мають значення. Тож якщо ви постійно отримуєте більше калорій, ніж потрібно вашому організму, вам буде дуже складно досягти своїх цілей у схудненні. Зрештою, вам потрібно їсти менше калорій, ніж ви встигаєте спалити за день.

Ідеальний розмір цього дефіциту дуже сильно залежить від вашої статі, віку, зросту та поточної ваги. Це дуже індивідуально, та скорочення калорій приблизно на 500 на день буде хорошою відправною точною для більшості людей.

Окрім того, можливо, ви їсте, навпаки, недостатньо – якщо ви споживаєте менше, ніж 1200 – 1500 калорій на день, це може призвести до зупинки втрати ваги, адже ваш метаболізм уповільнюється.

Ви обираєте недостатньо поживні продукти

Якщо у вашому раціоні дуже часто з'являється їжа та продукти, які мають дуже високий ступінь обробки – наприклад, фаст-фуд, білий хліб, упаковані закуски та оброблене м'ясо, вам буде складніше схуднути.

Спершу такі продукти, звісно, задовольнять ваш голод, але насправді вони можуть змусити вас їсти тільки більше, що призведе до переїдання та набору зайвих калорій. Перероблені продукти спеціально розробляють так, щоб ви хотіли їсти їх більше і більше, і споживання вчить наше тіло прагнути до них.



Для того, щоб худнути, потрібні поживні продукти / Фото Pexels

Ви у стресі

Якщо ви постійно зіштовхуєтеся із неконтрольованим стресом, ця напруга може з часом серйозно вплинути на вашу вагу. Гормон стресу кортизол підсилює ваш апетит та може спонукати вас шукати таку їжу, яка, як правило, містить більше цукру, рафінованих вуглеводів та нездорових жирів.

Та управління стресом допоможе вирішити цю проблему, особливо у випадках, коли справа доходить до обмеження споживання оброблених продуктів або ж таких, які містять багато цукру.

Для цього ви можете спробувати кілька тренувань для зняття стресу, або ж зайнятися медитацією чи ввімкнути улюблену музику.