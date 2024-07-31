Чому в липні і в серпні опадають яблука: ось як врятувати врожай

Якщо ви вирощуєте яблука, ви помітили, що деякі дерева скидають плоди передчасно, і через це ви залишаєтеся без значної частки врожаю. На щастя, це можна цілком легко виправити

Деякі яблука починають опадати у липні, і якщо у вас ранній сорт, тоді це не має насторожувати. А якщо ні – тоді потрібно шукати причину та зробити усе, аби врятувати врожай.

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Чому недозрілі яблука опадають

Існує кілька причин, через які яблуні та груші починають передчасно скидати плоди.

Брак вологи

Якщо дерево скидає і листя, і слабку зав'язь, причиною цьому може бути сильна посуха та спека. І це також причина того, що обсипаються дрібні яблука. І ситуація із зав'яззю не дуже критична – це тільки дозволить тим плодам, що лишилися, вирости ще більшими.

Та якщо дерево втратить надто багато листя, це може призвести до того, що ви взагалі залишитеся без врожаю.

В посуху яблука потрібно поливати, і робити це краще ввечері, коли вода тепла, адже холодна матиме зворотний ефект. Норма води на дерево – 10 – 15 відер.

Атака плодожерки

Найчастіше на яблуні нападає яблунева плодожерка. І її гусінь пробирається в яблуко та може поїдати його зсередини, і тоді плід сохне передчасно і опадає. Одна плодожерка може з'їсти від 2 до 5 яблук, а вона у яблуні, на жаль, не одна.



Плодожерка може нищити яблука / Фото Pexels

У сезон важливо збирати усі яблука, що впали і знищувати їх, адже вони приваблюють ще більше шкідників. Також ви можете посадити біля яблуні помідори – вони відлякують плодожерку.

Плодова гниль

Якщо на плодах з'являються бурі плями, які згодом збільшуються в розмірі і на них з'являються спори грибів – це захворювання, яке називається моніліоз. З часом уражені яблука будуть опадати.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Після того, як ви зберете врожай, дерево потрібно обприскати розчином мідного купоросу.

Також не забувайте про те, що дерева потрібно підживлювати – кожні 3 роки вносьте під нього перепрілий гній – буде достатньо 5 відер на доросле дерево.