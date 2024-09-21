3 причини читати книгу перед сном: це корисніше, ніж ви думали

Перед сном іноді хочеться погортати стрічки в соцмережах чи подивитися цікаві відео або ж серію улюбленого серіалу. Втім, старомодна книжка буде набагато кориснішою з кількох причин.

Немає нічого кращого, ніж почати читати нову книгу, або ж зануритися у світ улюбленої. І недарма мільйони людей обожнюють читання – адже це не тільки захопливо, але й дуже корисно, пише психологиня сну Кетрін Холл.

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Читання може зменшити стрес та заспокоїти думки

Ви могли про це й не здогадуватися, проте читання всього 6 сторінок книги може зменшити стрес на 68%! Деякі дослідження показують, що читання має більший вплив на зниження стресу, ніж чимало інших популярних методів релаксації – наприклад, прослуховування музики чи випивання гарячого чаю.

І оскільки середня швидкість читання становить сторінку на хвилину, вам не доведеться навіть витрачати багато часу для того, щоб насолодитися перевагами від цього заняття.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Читання допомагає швидше заснути

В середньому дорослим людям потрібно від 10 до 20 хвилин на те, щоб заснути. Але чимало людей мають проблеми із засинанням, і щовечора витрачають на це значно більше часу. Тут у пригоді й може стати книга, адже деякі дослідження показують, що читання книг перед сном наганяє сонливість та допомагає швидше і краще засинати.

Втім, для цього потрібно брати у руки звичайні паперові книги, адже читання з телефона може дати зовсім протилежний ефект і принести більше шкоди, ніж користі.



Книга допомагає заснути / Фото Pexels

Читання підвищує когнітивні функції

Попри те, що читання – це приємне заняття, що приносить задоволення – це також чудова вправа для мозку, що має подібний ефект до вирішення головоломки чи кросворду. Також це допомагає покращити пам'ять та підвищити загальну когнітивну функцію.