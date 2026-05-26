Якщо персик не плодоносить вже кілька років поспіль, розв'язання проблеми часом може бути до смішного простим: можливо, потрібно обрізати кілька гілок, або ж подбати про запилення та шкідників, пише Martha Stewart.

Чому персик не дає плодів?

Неправильна обрізка

Обрізка персикового дерева – це основа його здоров'я та здатності давати плоди. По-перше, правильно обрізане дерево не таке схильне до захворювань. Також воно краще цвіте, що призводить до кращого врожаю, і менш ймовірно втрачатиме гілки через структурну слабкість.

Обрізати персик потрібно наприкінці зими, або ж на самому початку весни. Спершу видаляйте гілки, що виглядають мертвими, хворими, або ж перехрещуються одна з одною. Намагайтеся прорідити густу внутрішню крону, аби більше світла потрапляло всередину.

Але зважайте також, що надмірна обрізка може стати стресом для дерева.

Недостатня кількість світла

Персикове дерево для гарного росту та формування плодів має отримувати 6 – 8 годин сонячного світла. Тож правильне розміщення дерева у саду має просто вирішальне значення.

Якщо гілки персика спрямовані всередину, їх потрібно прибрати – адже вона, скоріш за все, не отримує вдосталь світла.



Пошкодження від пізніх заморозків

Деякі фактори садівники, на жаль, контролювати не можуть – і заморозки є одним з них. Втім, вразливі рослини під час різких похолодань все ж можна захистити – наприклад, дерева можна накрити ковдрою чи спеціальною тканиною на ніч, аби утримати тепло.

Погане запилення

Навіть якщо дерево ідеально обрізане та не постраждало від заморозків, це не має жодного значення, якщо квіти не запилені як слід. Більшість персикових дерев самозапилюються, але дощова чи холодна погода може завадити цьому процесу.

В таких випадках дачникам варто вдатися до ручного запилення.

Надмірне підживлення

Персики, як і будь-які інші рослини, потребують поживних речовин для росту та розвитку, але коли їх надто багато, це може швидко стати проблемою.

Якщо, наприклад, ви перестаралися з азотними добривами, дерево спрямує усю свою енергію у нарощування пишного листя коштом плодів.