Ідеальна полуниця має бути велика, червона, соковита та солодка – ось тільки на практиці досягнути цього вдається не завжди, пише Gardening Know How.

Чому полуниця виростає кисла?

Причин неймовірно кислих і, відверто кажучи, не надто смачних ягід може бути кілька. Перша з них – це помилка під час посадки. Якщо ви вирощуєте її на одному місця протягом 5 – 6 років чи довше, це може призвести до кислинки.

Також часто причиною стає волога, або ж несвоєчасний, неправильний полив. Іноді, на жаль, кількість вологи контролювати неможливо – адже достигання суниці припадає на кінець травня та червень, коли дощів буває чимало.

Наступний фактор, що може впливати на солодкість – це розміщення грядок. Якщо вони опиняються в тіні, полуниця просто не може накопичити достатню кількість цукрів, тож полуниця виростає водяниста і не дуже солодка.



Полуниці для росту потрібно багато сонця / Фото Pexels

Як зробити полуницю солодкою?

Сонячне місце

Полуниця може переносити певну тінь, але найкраще росте і дає найсолодші ягоди на повному сонці. Місце для грядки, як вже згадувалося раніше, потрібно планувати ретельно.

Підготовка ґрунту

Найкращий ґрунт для полуниці – це добре дренований, родючий та слабокислий. Ідеально допомагає регулювати дренаж вирощування полуниці на високих грядках.

Регулярний полив

Полив має бути регулярним, але не надмірним. Перезволожений ґрунт призведе до гниття і коренів рослини, і плодів, і це зведе нанівець усі ваші зусилля.

Правильне підживлення

Ще перед посадкою кущів у ґрунт потрібно внести компост. Але для отримання солодких ягід цього підживлення недостатньо. Саме калієві добрива є ключем до солодкості, тож обирайте їх, а не азотні підживлення – вони стимулюватимуть тільки ріст листя.