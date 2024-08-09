На помідорах з'являються чорні плями: покропіть їх цим засобом вже зараз

Вже настав час збирати урожай помідорів, та їх може вразити одна неприємна хвороба. Якщо на плодах з'являються чорні плями, це значить, що вам потрібно якомога швидше покропити їх спеціальним засобом.

Чорні плями – це велика проблема, з якою доводиться зіштовхуватися дуже багатьом городникам. Та це ще не значить, що вам доведеться викидати плоди. Цілком достатньо буде обробити їх, і зробити це вчасно.

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Чому помідори чорніють

Якщо ваші помідори втрачають колір та стають тьмяними чи й взагалі чорними знизу, це може сигналізувати про появу хвороби, а саме – вершинної гнилі. Часто вона вражає помідори у випадку, якщо вони отримали недостатньо кальцію. І зазвичай у ґрунті цієї речовини достатньо, але він може не просочуватися крізь рослину.

Для того, щоб це змінити, можливо, вам потрібно змінити систему поливу. Проводити його потрібно регулярно та рівномірно, аби усі помідори отримали однакову кількість вологи. Для того, щоб зберігати вологу, ви можете також провести мульчування ґрунту.

А наступного року подумайте про те, щоб внести кальцій у землю ще до того, як почнете висаджувати розсаду. Він може бути у деревному попелі чи перемеленій шкаралупі яєць. Процедуру слід проводити на грядках, де садитимете помідори, бо саме ця культура найбільш схильна до вершинної гнилі.



Помідори можуть чорніти / Фото Pexels

Якщо ж чорні плями не знизу, а з'являються по всьому плоді, на листі та кущах томатів – це фітофтороз. А ось якщо чорний тільки стовбур – це напівпаразитні гриби. У будь-якому випадку вам потрібно детально дослідити грядку, аби визначити захворювання.

Чим кропити помідори

Засіб проти фітофтори приготувати досить легко, і існує кілька варіантів, які ви можете використати.

Настій дріжджів – 100 грамів пресованого продукту на відро води.

Молоко з йодом – на літр потрібно додати 20 крапель йоду та розвести у відрі води.

Оцет – додайте його у відро води у кількості 100 мілілітрів.

Проти вершинної гнилі потрібно використовувати інші засоби.