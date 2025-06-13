Найчастіше помідори витягуються саме під час вирощування розсади – і саме тому це такий важливий етап для городників, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". І для того, аби уникнути цього прикрого явища, потрібно знати всього кілька елементарних правил.

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Вибір термінів посіву

Для кожної групи рослин існує рекомендований вік розсади, коли її потрібно пересаджувати у відкритий ґрунт чи теплицю. І для помідорів це зазвичай 50 – 65 днів, тож потрібно розрахувати все так, щоб вчасно пересадити ваші помідори.

Натомість розсада, що стоїть надто довго, переростає, і в контейнері їй стає тісно. Якщо можливості пересадити у відкритий ґрунт ще немає, потрібно пересадити у контейнери, де багато субстрату, а також забезпечити додаткове освітлення.

Нестача світла

Одна з основних причин, чому розсада витягується – це темне приміщення. Рослини тягнуться до джерела світла, і через це з часом можуть стати крихкими та тонкими.

Сіянцям на етапі сходу потрібно забезпечити до 10 – 12 годин сонячного світла щодня, і тому лампи включають вранці та ввечері, а в похмурі дні – навіть вдень.

Температура

Якщо температура надто висока, тоді розсада витягується навіть під лампою. Тож після того, як сходи з'являться, потурбуйтеся про те, аби знизити температуру до 15 – 17 градусів. Для цього контейнери з розсадою перенесіть з теплого місця на підвіконня, де зазвичай температура дещо нижча.



Помідорам потрібна правильна температура / Фото Pexels

Густота посіву

Якщо сходи розташовані надто близько один до одного, вони починають конкурувати та прагнуть обігнати один одного у рості. І якщо ви помітили, що сходи витягуються з цієї причини, найкращим варіантом буде прорідити їх, або ж пікірувати в окремі місткості.

До речі, раніше ми вже розповідали, які поширені помилки призводять до того, що помідори гниють прямо на кущах.

Вибір субстрату

Якщо ви переборщили з азотними добривами, тоді розсада почне витягуватися навіть у випадку, якщо ви дотрималися усіх попередніх правил. Тож набагато краще буде обирати не універсальний субстрат, а спеціальну суміш ґрунту для розсади, де добрива обрані більш вдало.

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