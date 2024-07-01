Помідори можуть зів'янути на грядці буквально за ніч, і вберегтися від цього явища дуже непросто. Тож спостерігати за станом рослин потрібно постійно, і щойно ви помітили, що щось не так – вживати заходів.

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Що робити, коли помідори зів'яли

Виростити помідори зовсім не так легко, як може здатися на перший погляд. І окрім хвороб та шкідників на якість томатів можуть впливати також нерегулярний полив, погане запилення, недостатня кількість поживних речовин та ще ціла низка проблем.

І одна з речей, яка також може трапитися – це раптове в'янення. Хороша новина: відновити помідори після цього не так вже й складно.



Помідори можуть в'янути з різних причин / Фото Pexels

Якщо ваші помідори почали раптово в'янути, найбільш ймовірно, їм просто не вистачає води. Тож все, що вам потрібно зробити – це добре їх полити. Якщо це допоможе і причина в'янення полягала у нестачі води, тоді вам потрібно переглянути режим поливу і, скоріш за все, проводити його частіше та з використанням більшої кількості води.

Ще одна причина в'янення, яку можна зустріти вже не так часто – це нестача добрив. Тож забувати про правильне підживлення також не можна, і тоді помідори у вас на городі будуть рости, як на дріжджах. До речі, саме ними можна й підживити помідори у липні.