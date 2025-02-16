Якщо потос не росте так добре, як раніше, цілком ймовірно, на це є конкретна причина, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І якщо ви визначите її та швидко усунете, тоді ваша рослина знову почне викидати нові пагони.

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Перезволоження

Надмірний полив потоса – не найбільш поширена причина погіршення стану рослини. Вони не переносять надто вологий ґрунт і це може швидко призвести до загнивання коренів. Якщо ви помітили, що земля перезволожена, потрібно діяти швидко – як тільки коренева гниль закріпиться у горщику, врятувати рослину буде вже дуже складно.

Відсутність дренажу

Кімнатні рослини слід завжди вирощувати у контейнерах з дренажними отворами на дні – так вода може витікати з горщика, якщо ви влили надто багато, і коріння не перебуває у волозі постійно.

Якщо потос посаджений у контейнер без дренажу, слід подумати над пересадкою його до іншого, більш вдалого горщика.

Неправильна кількість сонячного світла

Недостатня кількість сонця також може призвести до того, що ваш потос почне засихати. І незалежно від того, чи світла забагато, чи замало – це однаково обернеться проблемами.

Попри те, що потос є стійкою до слабкого освітлення рослиною, це не значить, що його потрібно розмістити у темному кутку – тоді рослина не буде достатньо фотосинтезувати та не вироблятиме достатньо енергії. Це неминуче призведе до того, що листя почне опадати, а ріст стане деформованим.



Сонячне світло дуже важливе для потоса / Фото Pexels

Поганий ґрунт

Бліде, слабке листя та уповільнений ріст можуть свідчити про те, що потос гине від бідного на поживні речовини ґрунту, або ж недостатнього внесення добрив. Використання хорошого, якісного ґрунту є ключовою умовою для вирощування здорових та щасливих кімнатних рослин. І якщо у вашому ґрунті немає дренажу, або ж він надто довго утримує вологу – вам доведеться зіштовхнутися з кореневою гниллю.

Потос страждає від шкідників

Певно, найгірша частина догляду за кімнатними рослинами – це боротьба з шкідниками, що можуть заполонити горщики та листя ваших зелених улюбленців. Найчастіше комахи поїдають саме його, а також залишаються непоміченими, аж поки симптоми не стануть надто серйозними, а зараження не перейде на пізню стадію.