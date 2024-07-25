Ось 5 несподіваних причин їсти більше гречки: про них знають одиниці

Гречка – це крупа, яку можна знайти на кожній кухні, та далеко не всі знають, що вона не тільки смачна, але й надзвичайно корисна для здоров'я.

Гречка – це дуже популярна каша, і якщо ви знаєте, як її правильно приготувати, тоді майже точно це робите досить часто. А якщо гречки немає у вашому раціоні, саме час її додати, адже вона міститься більше користі, ніж ви можете здогадуватися. Про всі її цілющі властивості розповіла докторка медичних наук Крісті Дель Коро.

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Добре впливає на здоров'я кишківника

Гречка – це прекрасний для травлення продукт, і на це є кілька різних причин. Перш за все, вона є цінним джерелом і розчинної, і нерозчинної клітковини, а вона потрібна для підтримки вашого кишківника.

По-друге, гречка має деякі пробіотичні переваги й сприяє росту корисних бактерій в кишківнику. Також гречка буде чудовим вибором для людей із розладами травлення.

Гречка є джерелом протеїну

Гречка – це одне з небагатьох джерел білка рослинного походження. Вона містить повноцінний білок, тобто у ній можна знайти усі 9 незамінних амінокислот, які потрібні для здоров'я. Одна порція гречки забезпечує приблизно 6 грамів білка.

Добре балансує цукор в крові

У формі цільної крупи гречка є чудовим джерелом стійкого крохмалю. Він проходить через тонкий кишківник без перетравлення. І це призводить до набагато меншого стрибка рівня глюкози в крові порівняно з продуктами, які виготовлені з рафінованого зерна.



Гречка корисна для організму / Фото Pexels

Може сприяти здоров'ю серця

Гречка – це один з небагатьох продуктів, що містить високий рівень антиоксиданту, що називається рутин. Особливо він корисний для здоров'я серця. Знайти його також можна у неочищених яблуках, зеленому чаї та інжирі.

Є поживним продуктом без глютену

Якщо ви хочете скоротити кількість глютену у своєму раціоні, тоді додати гречку до себе на тарілку – це чудова ідея. Вона містить дуже багато поживних речовин, вітамінів та антиоксидантів.