Ось 5 несподіваних причин їсти більше гречки: про них знають одиниці
Джерело:Real Simple
Гречка – це крупа, яку можна знайти на кожній кухні, та далеко не всі знають, що вона не тільки смачна, але й надзвичайно корисна для здоров'я.
Гречка – це дуже популярна каша, і якщо ви знаєте, як її правильно приготувати, тоді майже точно це робите досить часто. А якщо гречки немає у вашому раціоні, саме час її додати, адже вона міститься більше користі, ніж ви можете здогадуватися. Про всі її цілющі властивості розповіла докторка медичних наук Крісті Дель Коро.
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Добре впливає на здоров'я кишківника
Гречка – це прекрасний для травлення продукт, і на це є кілька різних причин. Перш за все, вона є цінним джерелом і розчинної, і нерозчинної клітковини, а вона потрібна для підтримки вашого кишківника.
По-друге, гречка має деякі пробіотичні переваги й сприяє росту корисних бактерій в кишківнику. Також гречка буде чудовим вибором для людей із розладами травлення.
Гречка є джерелом протеїну
Гречка – це одне з небагатьох джерел білка рослинного походження. Вона містить повноцінний білок, тобто у ній можна знайти усі 9 незамінних амінокислот, які потрібні для здоров'я. Одна порція гречки забезпечує приблизно 6 грамів білка.
Добре балансує цукор в крові
У формі цільної крупи гречка є чудовим джерелом стійкого крохмалю. Він проходить через тонкий кишківник без перетравлення. І це призводить до набагато меншого стрибка рівня глюкози в крові порівняно з продуктами, які виготовлені з рафінованого зерна.
Гречка корисна для організму / Фото Pexels
Може сприяти здоров'ю серця
Гречка – це один з небагатьох продуктів, що містить високий рівень антиоксиданту, що називається рутин. Особливо він корисний для здоров'я серця. Знайти його також можна у неочищених яблуках, зеленому чаї та інжирі.
Є поживним продуктом без глютену
Якщо ви хочете скоротити кількість глютену у своєму раціоні, тоді додати гречку до себе на тарілку – це чудова ідея. Вона містить дуже багато поживних речовин, вітамінів та антиоксидантів.