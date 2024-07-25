Вот 5 неожиданных причин есть больше гречки: о них знают единицы

Гречка – это крупа, которую можно найти на каждой кухне, но далеко не все знают, что она не только вкусная, но и чрезвычайно полезная для здоровья.

Гречка – это очень популярная каша, и если вы знаете, как ее правильно приготовить, тогда почти точно это делаете довольно часто. А если гречки нет в вашем рационе, самое время ее добавить, ведь она содержится больше пользы, чем вы можете догадываться. Обо всех ее целебных свойствах рассказала доктор медицинских наук Кристи Дель Коро.

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Хорошо влияет на здоровье кишечника

Гречка – это прекрасный для пищеварения продукт, и на это есть несколько разных причин. Прежде всего, она является ценным источником и растворимой, и нерастворимой клетчатки, а она нужна для поддержания вашего кишечника.

Во-вторых, гречка имеет некоторые пробиотические преимущества и способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Также гречка будет отличным выбором для людей с расстройствами пищеварения.

Гречка является источником протеина

Гречка – это один из немногих источников белка растительного происхождения. Она содержит полноценный белок, то есть в ней можно найти все 9 незаменимых аминокислот, которые нужны для здоровья. Одна порция гречки обеспечивает примерно 6 граммов белка.

Хорошо балансирует сахар в крови

В форме цельной крупы гречка является прекрасным источником устойчивого крахмала. Он проходит через тонкий кишечник без переваривания. И это приводит к гораздо меньшему скачку уровня глюкозы в крови по сравнению с продуктами, которые изготовлены из рафинированного зерна.



Гречка полезна для организма / Фото Pexels

Может способствовать здоровью сердца

Гречка – это один из немногих продуктов, содержащий высокий уровень антиоксиданта, называемого рутин. Особенно он полезен для здоровья сердца. Найти его также можно в неочищенных яблоках, зеленом чае и инжире.

Является питательным продуктом без глютена

Если вы хотите сократить количество глютена в своем рационе, тогда добавить гречку к себе на тарелку – это отличная идея. Она содержит очень много питательных веществ, витаминов и антиоксидантов.