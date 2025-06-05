Поганий сигнал: що робити, якщо в помідорів синіє листя

Помідори є теплолюбними, тому в ґрунт їх найкраще висаджувати в період стійкого тепла. Враховуючи, що травень був холодним, червень стане ідеальним місяцем для посадки, коли земля вже достатньо прогріється. Втім, якщо ви посадили томати швидше, то з ними могла трапитися прикра неприємність.

Рання посадка помідорів може призвести до того, що овочі притупляться в рості, або ж почнуть синіти листя, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Читайте також Помідори більше ніколи не будуть тріскатися на грядці: зробіть одну річ

Чому синіє листя помідорів

Синьо-фіолетове листя помідорів є тривожною ознакою того, що томати пережили стрес. Ймовірно, після посадки тривалий час спостерігалося коливання температури, був холодний ґрунт чи нестача поживних речовин. Забарвлення листя в синій колір є ознакою дефіциту фосфору.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Попри цю проблему, помідорам можна допомогти відновитися. Для цього треба скористатися фосфорним добривом. Доступним варіантом є розчин водорозчинного підживлення.



Листя може синіти через нестачу фосфору / Фото Pexels

У 10 літрах води розведіть 20 грамів суперфосфату й поливайте засобом кущі томатів. Завдяки цьому методу вдасться наситити рослину фосфором, якого йому так не вистачало й покращити засвоєння інших речовин.

До теми! Щоб помідори швидше виросли, їх треба обприскати одним засобом. Як прискорити дозрівання томатів – читайте у нашому матеріалі.

Дачникам треба не забувати про полив помідорів. Він повинен бути регулярним, але не надмірним, бо це лише призведе до зайвої вологості, відтак, томати можуть почати гнити. Підливати томати треба тоді, коли ґрунт є сухим, а дощу давно не було.