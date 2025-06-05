Ранняя посадка помидоров может привести к тому, что овощи притупятся в росте, или же начнут синеть листья, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Почему синеют листья помидоров

Сине-фиолетовые листья помидоров являются тревожным признаком того, что томаты пережили стресс. Вероятно, после посадки длительное время наблюдалось колебание температуры, была холодная почва или недостаток питательных веществ. Окраска листьев в синий цвет является признаком дефицита фосфора.

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Несмотря на эту проблему, помидорам можно помочь восстановиться. Для этого надо воспользоваться фосфорным удобрением. Доступным вариантом является раствор водорастворимой подкормки.



Листья могут синеть из-за недостатка фосфора / Фото Pexels

В 10 литрах воды разведите 20 граммов суперфосфата и поливайте средством кусты томатов. Благодаря этому методу удастся насытить растение фосфором, которого ему так не хватало и улучшить усвоение других веществ.

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Дачникам надо не забывать о поливе помидоров. Он должен быть регулярным, но не чрезмерным, потому что это только приведет к излишней влажности, поэтому, томаты могут начать гнить. Подливать томаты надо тогда, когда почва является сухим, а дождя давно не было.