Як обрізати помідори, щоб мати щедрий урожай: цінні поради, які треба знати

За городніми культурами треба доглядати, щоб отримати гарний урожай. Якщо вчасно та правильно обрізати листя помідорів, то маєте всі шанси зібрати плодів вдвічі більше.

Обрізати листя треба на високорослих кущах помідорів. Обрізати треба лише перші 2 – 3 гілки. Це треба зробити для того, аби вони не забирали на себе зайві поживні соки, які необхідні для формування плодів.

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Через нижні гілки погано проходить процес фотосинтезу, тож кущу від них мало користі. А ще листя нижніх гілок може стати джерелом інфекції для куща. Це стається через те, що листя дістає до землі, а вода після поливу, яка залишається на грядках починає гнити та заражати овочі спорами грибків та бактеріями.



Листя помідорів треба обрізати для кращого врожаю / Фото Pexels

Коли обрізати листя помідорів

Обрізання радять проводити в той період, коли кущі помідорів сформують до 10 гілок, а висота куща буде 40 – 50 сантиметрів. Гілки треба обрізати не під самий стовбур куща, а залишаючи відступ 0,3 сантиметра.

Якщо ж кущі дуже сильно розвиваються, то після першого обрізання гілок з листям, процедуру треба проводити раз на тиждень, обрізаючи не 2 – 3 гілки, а лише 1 – 2 гілки. На низькорослих кущах обрізайте 2 – 3 нижні старі гілки з листям, але лише один раз.