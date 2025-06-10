5 помилок, через які ваші цинії гинуть: не знають навіть досвідчені садівники

Цинії – це одні з найкращих квітів, які можна висадити в себе на ділянці – вони невибагливі, красиві та надзвичайно пишно й привабливо цвітуть. Але навіть вони потребують деякого догляду.

Якщо за циніями не доглядати як слід, з часом вони можуть почати опадати, і через це ви не зможете вповні насолодитися цими неймовірними квітами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Надмірний полив

Можливо, ви про це й не знали, та цинії можуть схилятися й опадати, якщо поливати їх надто рясно. Правильний полив дуже важливий, але якщо з ним перестаратися, тоді це може перешкодити надходженню повітря до коренів рослини.

Зрештою це призведе до порушення структури ґрунту та падіння рослини – особливо у випадку, якщо вона виростає дуже високою.

Надто багато стресу

Попри те, що цинії досить легко вирощувати, розсада, що страждає від нестачі поживних речовин, надмірного чи ж недостатнього поливу, а також від екстремальних температур, не дасть квітів такої є якості, як розсада, що буде вирощена в сприятливіших умовах.

Якщо ви хочете отримувати великі, махрові квіти, тоді потрібно мінімізувати стрес, що відчувають рослини.



Цинії потребують догляду / Фото Pexels

Ви не обрізаєте та не видаляєте мертві головки

Квіти цинії повинні мати міцні стебла, аби стояти прямо. І досягти цього можна, тільки якщо ви не забуватимете про обрізку та видалення відмерлих квітів. Ви можете прищипувати рослини, коли вони молоді, аби стимулювати низьке розгалуження гілок.

Окрім того, якщо ви відрізатимете квіти, що вже відцвіли, це також зменшить ризик падіння рослини.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити, аби герань цвіла цілий рік.

Неправильна відстань під час посадки

Цинії, як і інші високі рослини, займають чимало місця – тож вони потребують чималої кількості одна від одної. Садіть цинії на відстані приблизно у 20 сантиметрів одна від одної – тоді вони матимуть достатній потік повітря, що убезпечить їх від борошнистої роси.

Надто рання посадка

Завжди хочеться найпершими насолодитися цвітінням гарних квітів. Та варто бути обережними, аби не ризикувати здоров'ям циній. А саме це й може трапитися, якщо ви висадите їх надто рано. Люди часто припускаються цієї помилки, і зрештою отримують бліде листя, слабкі стебла та поганий ріст.