Туї ростимуть ідеально та не жовтітимуть: ось що зробити з ними навесні

Туя – це ідеальне дерево для двору чи саду, а також туї можуть стати ідеальною зеленою огорожею. Та для того, аби вони добре росли, потрібно подбати про правильний догляд навесні.

Якщо ви тільки починаєте займатися вирощуванням туй, у вас точно може виникнути чимало питань – наприклад, коли потрібно поливати дерева, чим підживити їх для швидшого росту тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Як правильно доглядати за туями навесні?

Перш за все, потрібно розуміти особливості сорту туї, що ви вирощуєте. Наприклад, є деякі сорти, для яких притаманний золотистий відтінок – тож це точно не варто вважати за хворобу.

Якщо з кольором туї все добре, тоді можна переходити до базових процедур – полив за потребою, прополювання, видалення сміття. Якщо восени ви проводили мульчування, тоді навесні цю мульчу необхідно забрати, адже так земля швидше прогріється та насититься киснем.

А ось у квітні-травні, коли вже настануть по-справжньому теплі дні, можна знову замульчувати тую. Також у цей час проводять і живцювання – та для цього дереву має бути принаймні 2 – 3 роки. Обирайте міцні пагони у верхній частині стовбура, а вже потім займайтеся укоріненням.

Ще одне важливе завдання садівника – це весняна обрізка туї, яку потрібно провести за усіма правилами.



Туї потребують весняного догляду / Фото Pexels

Чому навесні туї жовтіють?

Дуже часто садівники-початківці стикаються з проблемою пожовтіння хвої на дереві. Це значить, що на зиму ви використали поганий захисний матеріал, крізь який, скоріш за все, проникали агресивні ультрафіолетові промені, і рослина зазнала сонячних опіків.

Для того, аби такої ситуації не повторилося, важливо інвестувати у якісне агроволокно та бажано не забувати про осіннє підживлення. Але якщо біда вже сталася, тоді навесні можна використати біостимулятори. Процедуру проводять кілька разів – від 2 до 4 – аж поки ви не побачите, що рослина повертає собі зелений колір.

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Чим обприскувати туї весною?

Для того, аби зрозуміти, чим обприскувати туї, потрібно знати, які хвороби можуть вразити туї. Зазвичай ці дерева вразливі до фузаріозу, іржі та ще кількох інших хвороб – і завжди краще вдатися до профілактики, ніж потім лікувати їх.

Для обприскування туй використовують фунгіциди, або ж як альтернативу – бордоську рідину. Вона дуже популярна серед садівників через високу ефективність та універсальність. Непогано підійде також розчин мідного купоросу з концентрацією трохи більше ніж 1%.