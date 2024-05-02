Паски випікають саме жінки, а рецепт передають з покоління в покоління. Кажуть, що для того, щоб паска вдалася, господиням варто випікати її в чистому одязі. Окрім того, за традицією, важливо, щоб на кухні була лише та людина, яка пече паску, тоді й тісто почне добре сходити.

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Господиня також має помолитися та запалити свічку й попросити заступництва вищих сил. Випечену паску змащують білою мастикою та прикрашають різноманітними смаколиками. А от в деяких регіонах вершечок паски оздоблюють виробами з тіста – пташками, шишками, колосками, косичками, хрестиками, геометрично-рослинними орнаментами.



На Великдень обов'язково треба скушкувати паску / Фото Pexels

Навіщо їсти 12 пасок на Великдень

З пасками є пов’язано багато цікавих прикмет. До прикладу, поки печеться паска господині не можна сидіти. Кажуть, що якщо спечена паска вийшла високою та рівною, то рік для всіх членів родини буде добрим.

Якщо незаміжня дівчина хоче вийти заміж, то їй треба скуштувати на Великдень 12 пасок у 12 різних господинь . За прикметами, після цього можна вийти заміж впродовж року.

Окрім того, якщо паска засохне – викидати її не можна. Господарі дають великодній хліб худобі чи висушують на сухарі.