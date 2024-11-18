Всі ми чули, що потрібно їсти більше фруктів та овочів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong. Це корисно через те, що ці продукти дозволяють знизити тиск, зменшити ризик серцевих захворювань, а також містять чимало поживних речовин. Але чому ж від них іноді може боліти живіт та починатися нудота? Причин може бути кілька.

Цікаво 5 причин, через які ви постійно відчуваєте себе голодними, і як це виправити

Ви не можете перетравлювати фруктозу

Однією з причин, через яку у вас може боліти живіт після споживання фруктів, може бути те, що ваш організм має проблеми із перетравлюванням фруктози.

Фруктоза – це природний цукор, що можна знайти у фруктах, соках, деяких овочах та меді. І коли травна система не може засвоїти її як слід, це може призвести до болю у животі, газів та діареї.

Ви їсте забагато клітковини

Клітковина – це дуже важлива частина у здоров’ї травлення. І саме фрукти є основним джерелом цієї поживної речовини, хоча кількість клітковини у різних плодах може суттєво відрізнятися.



Фрукти не варто їсти дуже швидко / Фото Pexels

Найбільше клітковини містять такі фрукти:

яблука зі шкіркою;

банани;

апельсини;

манго;

груші;

малина.

Але якщо ви швидко з’їсте дуже багато клітковини, це може призвести до деяких неприємних симптомів, як-от кишкові гази, здуття живота тощо.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

У вас кислотний рефлюкс

Якщо ви маєте проблеми з кислотним рефлюксом, це означає, що кислота з шлунка витікає назад у стравохід. І деякі фрукти та інша їжа можуть призвести до загострення симптомів.

Є кілька фруктів та овочів, яких варто уникати у такій ситуації: