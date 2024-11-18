Все мы слышали, что нужно есть больше фруктов и овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong. Это полезно из-за того, что эти продукты позволяют снизить давление, уменьшить риск сердечных заболеваний, а также содержат немало питательных веществ. Но почему же от них иногда может болеть живот и начинаться тошнота? Причин может быть несколько.

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Вы не можете переваривать фруктозу

Одной из причин, по которой у вас может болеть живот после потребления фруктов, может быть то, что ваш организм имеет проблемы с перевариванием фруктозы.

Фруктоза – это природный сахар, что можно найти во фруктах, соках, некоторых овощах и меде. И когда пищеварительная система не может усвоить ее как следует, это может привести к боли в животе, газов и диареи.

Вы едите слишком много клетчатки

Клетчатка – это очень важная часть в здоровье пищеварения. И именно фрукты являются основным источником этого питательного вещества, хотя количество клетчатки в разных плодах может существенно отличаться.



Фрукты не стоит есть очень быстро / Фото Pexels

Больше всего клетчатки содержат такие фрукты:

яблоки с кожурой;

бананы;

апельсины;

манго;

груши;

малина.

Но если вы быстро съедите очень много клетчатки, это может привести к некоторым неприятным симптомам, например кишечные газы, вздутие живота и тому подобное.

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У вас кислотный рефлюкс

Если вы имеете проблемы с кислотным рефлюксом, это означает, что кислота из желудка вытекает обратно в пищевод. И некоторые фрукты и другая пища могут привести к обострению симптомов.

Есть несколько фруктов и овощей, которых стоит избегать в такой ситуации: