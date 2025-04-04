Чому не можна прати ввечері: навіть не думайте це робити

Брак часу й постійна зайнятість призводять до того, що важливі речі ми відкладаємо на вечір – прибираємо, готуємо їжу чи перемо. Езотерики кажуть, що саме від прання речей в темну пору доби треба відмовитися.

Зайнятим людям дуже зручно прати ввечері, але влаштовувати прання в темну пору – це недобрий знак, пише 24 Канал. Ще наші предки вірили, що якщо порушити правило, то це може призвести до невдач та негативних наслідків у житті.

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Чому не можна прати ввечері

Вважається, що прання у вечірню пору може випрати спокій та добробут родини й залучить в життя негативну енергетику. Народні прикмети кажуть, що прати увечері заборонено, навіть якщо це буде робити пральна машина.

Існує навіть повір’я про те, що не можна сушити постільну білизну вночі, оскільки це теж може негативно позначитися на здоров’ї тих, хто буде на ній спати.

Наші предки вважали, що речі, які сушаться при місячному світлі, можуть вбирати в себе проблеми. А от сонячне світло наповнює їх позитивною енергетикою й зігріває.



Прати ввечері не варто / Фото Pexels

Вважається, що найкращим днем для прання є середа. В усі інші дні з пранням можуть виникнути проблеми. У понеділок вони будуть довго сохнути, у п’ятницю є ризик їх знову сильно забруднити, а прання в неділю може призвести до невдач.

У нашому матеріалі ми розповіли, які години для прання є найкращими й найменше тягнуть електроенергії.

З практичного погляду вечірнє прання може розбудити шумом сусідів, а за холодної погоди одяг точно не зможе висохнути до ранку, тому прання краще все ж таки відкласти до ранку. Якщо ж забути речі в барабані, то до ранку вони вже можуть почати погано пахнути.