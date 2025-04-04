Почему нельзя стирать вечером: даже не думайте это делать

Нехватка времени и постоянная занятость приводят к тому, что важные вещи мы откладываем на вечер – убираем, готовим еду или стираем. Эзотерики говорят, что именно от стирки вещей в темное время суток надо отказаться.

Занятым людям очень удобно стирать вечером, но устраивать стирку в темное время – это недобрый знак, пишет 24 Канал. Еще наши предки верили, что если нарушить правило, то это может привести к неудачам и негативным последствиям в жизни.

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Почему нельзя стирать вечером

Считается, что стирка в вечернее время может постирать спокойствие и благополучие семьи и привлечет в жизнь негативную энергетику. Народные приметы говорят, что стирать вечером запрещено, даже если это будет делать стиральная машина.

Существует даже поверье о том, что нельзя сушить постельное белье ночью, поскольку это тоже может негативно сказаться на здоровье тех, кто будет на нем спать.

Наши предки считали, что вещи, которые сушатся при лунном свете, могут впитывать в себя проблемы. А вот солнечный свет наполняет их положительной энергетикой и согревает.



Стирать вечером не стоит / Фото Pexels

Считается, что лучшим днем для стирки является среда. Во все остальные дни со стиркой могут возникнуть проблемы. В понедельник они будут долго сохнуть, в пятницу есть риск их снова сильно испачкать, а стирка в воскресенье может привести к неудачам.

В нашем материале мы рассказали, какие часы для стирки являются лучшими и меньше всего тянут электроэнергии.

С практической точки зрения вечерняя стирка может разбудить шумом соседей, а при холодной погоде одежда точно не сможет высохнуть до утра, поэтому стирку лучше все же отложить до утра. Если же забыть вещи в барабане, то к утру они уже могут начать плохо пахнуть.