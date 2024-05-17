Листя картоплі почало жовтішати: які причини і що робити

Картопля – це культура, дуже популярна в Україні, і тому її можна знайти чи не на кожному городі. Та вам варто бути обачними під час її вирощування і слідкувати за станом рослини, аби не залишитися без врожаю.

Чимало садівників зіштовхуються із проблемою пожовтіння листя на картоплі. І є одна річ, яку категорично не можна робити у такому випадку – це ігнорувати проблему. Річ у тому, що по стану бадилля картоплі вже можна визначити майбутній урожай, і якщо воно слабке, то це може вплинути на якість та кількість плодів.

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Чому жовтіє картоплі на початку літа

Найчастіше у перший місяць літа листя картоплі починає жовтіти знизу, але поступово нездорове забарвлення охоплює і решту рослини. Перш за все це відбувається через нестачу вологи та повітря у ґрунті. На стан листя може вплинути засуха чи різке підвищення температури.

Втім, на стан картоплі погано може вплинути і рясний полив чи надто часті дощі – через надлишок води утворює кірку на ґрунті, яка перешкоджає проникненню повітря всередину.



Картопля може жовтішати з різних причин / Фото Pexels

Через несприятливі умови на рослині також може проявитися і вертицильозне в'янення. Тоді уражені листки жовтішають, скручуються і помирають. Можуть захворіти на вертицильоз навіть молоді сходи, і це означає, що ним були заражені паростки бульб, і такий кущ не буде великим у висоту.

Ще одна причина пожовтіння листя – це фузаріозне в'янення. Починається воно із верхівки та поступово починає вражати всю рослину. Він активно розвивається у період підвищеної вологості та прохолодної погоди. За ніч стебло може відновлюватися, і виглядатиме здоровим, проте згодом воно побуріє разом із листям, і рослина загину.

Для того, щоб уникнути обох проблем, перед посадкою картоплі потрібно сортувати посадковий матеріал та відбраковувати усі уражені картоплини, щоб вони не заразили сусідні.