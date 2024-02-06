Здорові нігті і на руках, і на ногах мають мати світло-рожевий колір із одним світлішим півмісяцем внизу кожного нігтя. Та що ж можуть означати білі плями на нігтях, які з'являються нізвідки? Про це розповіла експертка з догляду за шкірою Мономіта Чакраборті.

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Що таке білі плями на нігтях?

Білі плями на нігтях можуть бути трьох типів: смугасті, поздовжні та крапчасті. Іноді плями можуть проявлятися у вигляді смуг, які з часом переростають, а іноді – як крапочки білого кольору посеред нігтя.

Саме крапочки є найчастішим випадком білих плям. Зазвичай вони зникають із часом, та у міру зростання нігтя кількість плям і їхній малюнок можуть змінюватися.

Найбільш поширена причина цих білих плям – це травма нігтя чи пошкодження матриці – його основи. Та існує кілька інших потенційних причин появи цих плям.

Грибкова інфекція

Білий поверхневий оніхомікоз – це досить поширений вид грибка, через який на нігтях можуть з'явитися білі плями. Частіше це зустрічається на нігтях на ногах, та і нігті на руках також можуть бути вражені цією інфекцією.

Пошкодження або алергічні реакції через продукти для нігтів

Засоби для нігтів на основі акрилу чи гелю можуть призвести до пошкодження нігтів та появи білих плям. Окрім того, алергічна реакція може виникнути і на такі засоби для нігтів, як лак, блиск, рідина для зняття лаку тощо.

Дефіцит мінеральних речовин

Дефіцит кальцію та цинку часто вважається причиною появи плям. Та деякі останні дослідження показують, що насправді це не так. Втім, все одно загальне здоров'я нігтя залежить від того, чи ви отримуєте достатню кількість потрібних мінералів, наприклад, цинку, магнію, кальцію, натрію, заліза і міді. А дефіцит цих речовин може негативно вплинути на міцність і загальне здоров'я нігтьової пластини.



На нігтях можуть з'являтися плями із різних причин / Фото Pexels

Як позбутися білих плям вдома

Перше, що ви можете зробити, щоб покращити стан своїх нігтів, це внести деякі зміни до свого раціону. Зокрема, ви можете додати до нього продукти, які багаті на потрібні для нігтів мінерали, щоб пластина стала міцнішою та могла ефективніше відновлюватися після травми.

Також ви можете почати використовувати кольоровий лак, щоб тимчасово закрити пошкодження нігтів, або ж лак у тон шкіри, щоб зберегти натуральний колір.

Ще один фактор, про який не варто забувати – це уникання впливу алергенів. Якщо білі плями на ваших нігтях з'явилися після використання деяких конкретних засобів, можливо, варто виключити їх із вашого догляду за руками.