Шкіра – це найбільший орган нашого тіла. І цей орган достатньо витривалий і створений для того, щоб захищати наше тіло від зовнішніх факторів. Та це не значить, що про шкіру не потрібно правильно піклуватися. І про те, як правильно наносити зволожувальний крем, розповіла у своєму TikTok дерматологиня доктор Адель.

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Як правильно наносити крем на шкіру

Регулярне застосування зволожувального крему – це, можливо, найкращий спосіб захистити нашу шкіру від сухості та пошкоджень. І хоча це може здатися досить простою частиною вашої звичної рутини, насправді спосіб, у який ви наносите крем, може вплинути на його ефективність.

Вам потрібно визначити не тільки найкращий час, коли варто нанести крем на обличчя, але і спосіб, у який ви це зробите.

Основні поради дерматологині були такі:

наносити крем на вологу шкіру;

наносити його у напрямку росту волосся;

робити це за допомогою ложки або спеціального шпателя.

Волога шкіра

Звісно, у вас може виникнути спокуса наносити крем на шкіру кожного разу, коли вам здається, що вона надто суха. Втім, це зовсім не найкраща стратегія, і ваше обличчя вам навряд чи за неї подякує. Те, що вам насправді потрібно зробити – це почекати, поки ви вийдете з душу чи ванни перед тим, як робити це.

Так ваша шкіра засвоїть крем набагато краще.

Нанесіть зволожуючий крем протягом п’яти хвилин після виходу з душу на вологу шкіру, а не на суху,

– поділилася дерматологиня.

Насправді це дуже важлива порада, коли мовиться про застосування фактично будь-якого продукту для догляду за шкірою.



Наносити крем найкраще на вологу шкіру / Фото Pexels

Техніка нанесення

Якщо наносити крем для шкіри неправильно, це може навіть призвести до появи неприємних бугристих висипів. Тож техніка насправді має значення – саме через це наносити його потрібно вздовж напрямку росту волосся.

Це важливо, тому що якщо ви наносите засіб у протилежному напрямку, ви в кінцевому підсумку закупорюєте волосяний фолікул, що може призвести до такого нерівного висипу, який називається фолікулітом, який, по суті, є інфекцією волосяного фолікула,

– розповіла лікарка.

Виймання зволожувального крему

Чимало людей винні у цій звичці. Можливо, ви звикли діставати крем із баночки прямо пальцями, але робити цього у жодному випадку не варто. Це вводить шкідливі бактерії із вашої шкіри прямо у банку, і тоді вони можуть поширитися по всьому вашому обличчю.

Особливо не варто цього робити у випадку, якщо ви страждаєте від екземи чи акне, адже це може тільки погіршити ситуацію. Натомість намагайтеся використовувати чисту ложку для того, щоб дістати трохи крему перед нанесенням на шкіру.