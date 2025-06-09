Нізащо не садіть ці рослини поряд з перцем: він виросте гірким

Перець – це чудова городня культура, яка в Україні досить популярна. Та іноді городники жаліються на те, що смак перцю не відповідає їхнім очікуванням. І іноді причина полягає у неправильно обраних сусідах.

Для того, аби отримати смачний та солодкий врожай болгарського перцю, важливо не тільки вчасно посадити культуру та доглядати за нею, але й підібрати їй вдалих сусідів, повідомляє 24 Канал.

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Квасоля

Деякі сорти квасолі, на жаль, можуть виділяти у ґрунт речовини, які впливають не тільки на ріст перцю, але й на його смак. Біля квасолі перець виросте не таким високим, але й потенційно може стати гірким. Тож краще знайти для цієї культури іншу ділянку.

До речі, раніше ми вже ділилися, де не можна садити огірки, аби не залишитися без врожаю.

Базилік

Попри те, що базилік – це неймовірна запашна пряність, що може відлякувати шкідників від вашого саду та городу, садити його біля перцю не варто. Базилік має деякі алелопатичні властивості, що можуть негативно вплинути на смак перцю.



Базилік не варто садити поряд з перцем / Фото Pexels

Коренеплоди

І для моркви, редиски та картоплі краще знайти місця на протилежній частині городу. Тут проблема полягає в тому, що всі ці рослини мають досить схожі вимоги до ґрунту, і це значить, що розміщення їх поруч призведе до конкуренції за ресурси й погіршення зростання перцю.

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Що посадити біля перцю?

Якщо на грядці ви вирощуєте гострий перець, тоді з ним добре поєднається шпинат, салат, базилік, кріп, кінза та чебрець. Ці трави надзвичайно позитивно впливають на смак гострого перцю – головне тут слідкувати за тим, аби рослини-компаньйони не кидали на перець багато тіні.

А враховуючи те, що перець у відкритий ґрунт висаджують аж наприкінці весни чи й на початку літа, то до висадки розсади на грядці можна вирощувати зелену цибулю, горох, листовий салат чи редис.