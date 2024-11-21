У сучасному домі можна знайти принаймні кілька дзеркал, і більшість господарів більше турбуються про те, як органічно вписати їх у інтер’єр, ніж про те, як вони впливатимуть на енергетику дому, повідомляє 24 Канал. Втім, в деяких місцях вішати дзеркала все ж не варто, адже це може погано вплинути на особистий успіх та щастя.

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Навпроти вікна

Виявляється, залишати навіть маленькі, кишенькові дзеркальця на підвіконні – це дуже погана ідея. Перш за все, так ви створюєте ризик пожежі. А по-друге, таке розташування дзеркала може створити небажаний коридор між вулицею та вашою оселею.

Також не варто вішати й велике дзеркало навпроти вікна. Прикмети стверджують, що це призведе до того, що позитивна енергія через дзеркало буде виходити на вулицю. Зрештою ви можете втратити достаток та благополуччя, а натомість отримати незгоди та сварки.

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Навпроти вхідних дверей

Практично у кожному домі є велике дзеркало у передпокої. Адже зручно перед виходом з дому востаннє перевірити свій вигляд, а вже потім вирушати у справах. Ось тільки вішати дзеркало навпроти вхідних дверей не варто.

Кожен раз, коли вони будуть відкриватися, позитивна енергія буде витікати з вашого будинку, і ви можете зіштовхнутися з цілою низкою неприємностей.



Навпроти дверей ставити дзеркала не варто / Фото Pexels

У спальні

Якщо ви все ж маєте дзеркало у спальні, то потрібно принаймні переконатися, що ви не відображаєтеся у ньому під час сну, адже це дуже поганий знак. Вважається, що це може призвести до виснаження та навіть негативно впливати на сімейні відносини.

Натомість ви можете повішати дзеркало на внутрішніх дверцятах шафи. Так ви уникнете великої кількості негараздів, і це також буде зручно з практичного погляду.

Навпроти плити

Якщо ви вішаєте дзеркало навпроти плити, ви прирікаєте себе на те, що воно забиратиме сили з дому та провокуватиме швидку втомлюваність. Натомість краще повішати дзеркало навпроти обіднього столу – це може притягнути достаток та гармонію у дім.