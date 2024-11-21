В современном доме можно найти по крайней мере несколько зеркал, и большинство хозяев больше беспокоятся о том, как органично вписать их в интерьер, чем о том, как они будут влиять на энергетику дома, сообщает 24 Канал. Впрочем, в некоторых местах вешать зеркала все же не стоит, ведь это может плохо повлиять на личный успех и счастье.

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Напротив окна

Оказывается, оставлять даже маленькие, карманные зеркальца на подоконнике – это очень плохая идея. Прежде всего, так вы создаете риск пожара. А во-вторых, такое расположение зеркала может создать нежелательный коридор между улицей и вашим домом.

Также не стоит вешать и большое зеркало напротив окна. Приметы утверждают, что это приведет к тому, что положительная энергия через зеркало будет выходить на улицу. В конце концов вы можете потерять достаток и благополучие, а взамен получить невзгоды и ссоры.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Напротив входной двери

Практически в каждом доме есть большое зеркало в прихожей. Ведь удобно перед выходом из дома в последний раз проверить свой вид, а уже потом отправляться по делам. Вот только вешать зеркало напротив входной двери не стоит.

Каждый раз, когда они будут открываться, положительная энергия будет утекать из вашего дома, и вы можете столкнуться с целым рядом неприятностей.



Напротив дверей ставить зеркала не стоит / Фото Pexels

В спальне

Если вы все же имеете зеркало в спальне, то нужно по крайней мере убедиться, что вы не отражаетесь в нем во время сна, ведь это очень плохой знак. Считается, что это может привести к истощению и даже негативно влиять на семейные отношения.

Вместо этого вы можете повесить зеркало на внутренней дверце шкафа. Так вы избежите большого количества проблем, и это также будет удобно с практической точки зрения.

Напротив плиты

Если вы вешаете зеркало напротив плиты, вы обрекаете себя на то, что оно будет забирать силы из дома и провоцировать быструю утомляемость. Зато лучше повесить зеркало напротив обеденного стола – это может притянуть достаток и гармонию в дом.