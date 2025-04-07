Найгірше місце для дзеркала у домі: притягує лихо та біду

Дзеркало – це незамінний аксесуар у будь-якій оселі, і більшість людей мають навіть не одне дзеркало. Втім, є одне місце, де його нізащо не можна вішати.

Дзеркала – це ті предмети у домі, що оповиті, певно, найбільшою кількістю різноманітних прикмет, повідомляє 24 Канал. І повір'я попереджають, що є одне місце у вашій оселі, де ви ніколи не маєте вішати дзеркало.

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Де не можна вішати дзеркало?

Екстрасенси та езотерики вважають дзеркало не просто предметом, корисним у побуті, а справжнім магічним атрибутом. Тож і ставитися до його розміщення потрібно досить обережно. І є одне місце, де вішати його точно не можна – а саме у спальні, навпроти ліжка.

Найпоширеніший забобон полягає у тому, що цей предмет – це портал у потойбічний світ. Начебто саме дзеркало пов'язує живи та мертвих, і воно дозволяє зазирнути у той простір, що недоступний неозброєному оку.

Саме через це не радять дивитися у дзеркало вночі. А також не можна вішати дзеркало навпроти ліжка через те, що під час сну людина незахищена, і сутності, що можуть проникнути через дзеркало, начебто мають можливість забрати її, витягнути з неї позитивну енергію.

Коли ж людина відбивається у дзеркалі під час сну, вона начебто також втрачає здоров'я, а енергія випливає через неї, і людина не може чинити опір. Та найгірший випадок – це коли навпроти ліжка висить тріснуте дзеркало. Воно начебто може призвести навіть до серйозніших проблем: грабунку, розлучення, захворювань, частих невдач тощо.



Дзеркало не можна вішати навпроти ліжка / Фото Pexels

Окрім того, вірять, що під час сну душа людини подорожує по інших світах, і якщо вона потрапить у дзеркало, вона начебто не зможе з нього повернутися.

Але з погляду філософії фен-шуй розміщення дзеркала у спальні допускається. Головне – дотримуватися кількох важливих умов: