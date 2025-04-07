Найгірше місце для дзеркала у домі: притягує лихо та біду
- Дзеркало не можна вішати у спальні навпроти ліжка, оскільки воно може стати порталом у потойбічний світ та негативно вплинути на енергію людини під час сну.
- Згідно з філософією фен-шуй, дзеркало допускається у спальні, якщо воно не відбиває ліжко і має бути круглим або овальним з гладкою поверхнею.
Дзеркало – це незамінний аксесуар у будь-якій оселі, і більшість людей мають навіть не одне дзеркало. Втім, є одне місце, де його нізащо не можна вішати.
Дзеркала – це ті предмети у домі, що оповиті, певно, найбільшою кількістю різноманітних прикмет, повідомляє 24 Канал. І повір'я попереджають, що є одне місце у вашій оселі, де ви ніколи не маєте вішати дзеркало.
Цікаво Нізащо не залишайте ключ у дверях: одиниці знають про небезпеку
Де не можна вішати дзеркало?
Екстрасенси та езотерики вважають дзеркало не просто предметом, корисним у побуті, а справжнім магічним атрибутом. Тож і ставитися до його розміщення потрібно досить обережно. І є одне місце, де вішати його точно не можна – а саме у спальні, навпроти ліжка.
Найпоширеніший забобон полягає у тому, що цей предмет – це портал у потойбічний світ. Начебто саме дзеркало пов'язує живи та мертвих, і воно дозволяє зазирнути у той простір, що недоступний неозброєному оку.
Саме через це не радять дивитися у дзеркало вночі. А також не можна вішати дзеркало навпроти ліжка через те, що під час сну людина незахищена, і сутності, що можуть проникнути через дзеркало, начебто мають можливість забрати її, витягнути з неї позитивну енергію.
Коли ж людина відбивається у дзеркалі під час сну, вона начебто також втрачає здоров'я, а енергія випливає через неї, і людина не може чинити опір. Та найгірший випадок – це коли навпроти ліжка висить тріснуте дзеркало. Воно начебто може призвести навіть до серйозніших проблем: грабунку, розлучення, захворювань, частих невдач тощо.
Дзеркало не можна вішати навпроти ліжка / Фото Pexels
Окрім того, вірять, що під час сну душа людини подорожує по інших світах, і якщо вона потрапить у дзеркало, вона начебто не зможе з нього повернутися.
Але з погляду філософії фен-шуй розміщення дзеркала у спальні допускається. Головне – дотримуватися кількох важливих умов:
- дзеркало має бути розташоване під таким кутом, щоб у ньому не відбивалося ліжко;
- людина не має себе бачити у дзеркалі, коли лежить на ліжку;
- дзеркало має бути круглим чи овальним, а поверхня – гладкою, без візерунків чи поділів на сегменти.