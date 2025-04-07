Худшее место для зеркала в доме: притягивает беду и беду

Зеркало – это незаменимый аксессуар в любом доме, и большинство людей имеют даже не одно зеркало. Впрочем, есть одно место, где его ни за что нельзя вешать.

Зеркала – это те предметы в доме, что окутаны, вероятно, наибольшим количеством разнообразных примет, сообщает 24 Канал. И поверья предупреждают, что есть одно место в вашем доме, где вы никогда не должны вешать зеркало.

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Где нельзя вешать зеркало?

Экстрасенсы и эзотерики считают зеркало не просто предметом, полезным в быту, а настоящим магическим атрибутом. Поэтому и относиться к его размещению нужно достаточно осторожно. И есть одно место, где вешать его точно нельзя – а именно в спальне, напротив кровати.

Самый распространенный суеверие заключается в том, что этот предмет – это портал в потусторонний мир. Вроде именно зеркало связывает живых и мертвых, и оно позволяет заглянуть в то пространство, что недоступен невооруженному глазу.

Именно поэтому не советуют смотреть в зеркало ночью. А также нельзя вешать зеркало напротив кровати из-за того, что во время сна человек незащищен, и сущности, которые могут проникнуть через зеркало, как будто имеют возможность забрать его, вытянуть из него положительную энергию.

Когда же человек отражается в зеркале во время сна, он вроде бы также теряет здоровье, а энергия вытекает через него, и человек не может сопротивляться. Но худший случай – это когда напротив кровати висит треснувшее зеркало. Оно вроде бы может привести даже к более серьезным проблемам: грабежу, разводу, заболеваниям, частым неудачам и тому подобное.



Зеркало нельзя вешать напротив кровати / Фото Pexels

Кроме того, верят, что во время сна душа человека путешествует по другим мирам, и если она попадет в зеркало, она вроде бы не сможет из него вернуться.

Но с точки зрения философии фэн-шуй размещение зеркала в спальне допускается. Главное – соблюдать несколько важных условий: