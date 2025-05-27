Телевізор досі залишається центральним елементом інтер’єру, пише 24 Канал з посиланням на Slash Gear. Та якщо обрати невдале місце, то це стане помилкою, оскільки його буде незручно дивитися.

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Навпроти вікна

Поставити телевізор навпроти вікна буде великою помилкою. Відблиски сонця будуть перекривати зображення або робити його темнішим. Потрібно буде постійно закривати вікно шторами, щоб повноцінно бачити картинку.

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Поруч з дверима

Розміщення телевізора в цьому місці може постійно відвертати увагу від екрана, оскільки очі рефлекторно будуть відвертатися на цей рух.



Не варто розміщувати телевізор поруч з дверима / Фото Pexels

Занадто високо на стіні

Телевізор майже біля стелі може повністю зіпсувати враження від перегляду. Це спричинить навантаження на шию, оскільки доведеться постійно дивитися вгору. Також це може призвести до спотворення звуку.

Над каміном чи батареєю

У зимову пору року від батареї та каміну може йти тепло, а це погано вплине на телевізор й може мати руйнівну дію на техніку.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно забрати з кухні, адже вони проганяють з дому гроші.

На кухні

Багато людей встановлюють телевізори на кухні, однак через бризки води, жиру та підвищеної вологості, великі хмари водяної пари скорочуватимуть термін служби техніки.