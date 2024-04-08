Посадіть ці рослини поряд із капустою: отримаєте набагато кращий урожай

Дуже багато дачників використовують метод змішаних посадок. Так ви можете не тільки заощадити місце, але і захистити рослини від багатьох хвороб.

Якщо ви хочете посадити на городі чимало рослин, і при цьому не маєте дуже багато землі, їх можна садити поруч. Такий підхід може принести більше користі, ніж ви собі уявляєте: перш за все, рослини допомагатимуть одна одній боротися із хворобами та шкідниками – звісно, за умови, що ви правильно підберете сусідів.

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Що потрібно посадити поряд із капустою

Для того, щоб організувати сусідство у найкращий спосіб, дуже важливо розуміти, чи можна, наприклад, садити поруч із капустою перець чи інші культури, які найчастіше з'являються на городніх ділянках українців.

І досвідчені городники поділилися переліком кількох найкращих рослин, які мають зайняти грядки між або поряд із капустою.

Кріп . Ця рослина буде корисна тим, що може захистити капусту від гусені, а також подарує вашим качанам незвичний, але приємний присмак.

. Ця рослина буде корисна тим, що може захистити капусту від гусені, а також подарує вашим качанам незвичний, але приємний присмак. Буряк . Якщо ви сумніваєтеся, де його посадити, оберіть грядку поряд із капустою, адже ці дві культури можуть підтримувати та живити одна одну на біохімічному рівні.

. Якщо ви сумніваєтеся, де його посадити, оберіть грядку поряд із капустою, адже ці дві культури можуть підтримувати та живити одна одну на біохімічному рівні. Селера. Ця рослина може відлякувати хрестоцвітних блішок, які часто атакують капусту та можуть зменшити ваш урожай.

Ця рослина може відлякувати хрестоцвітних блішок, які часто атакують капусту та можуть зменшити ваш урожай. М'ята та полин. Сильний запах цих двох рослин буде відлякувати різноманітних комах, і вони не зможуть зіпсувати вашу капусту.

Корисно поряд із капустою посадити і чорнобривці – вони можуть і візуально покращити вигляд ваших грядок, а також дадуть і більш практичний ефект – будуть відлякувати шкідників, а саме міль, метеликів, капустянок та попелиць. Можуть чорнобривці захистити капусту і від нематоди та грибка.

Втім, садівники не радять садити поряд із капустою цибулю, адже такі рослини будуть не надто гарними сусідами. Ці дві культури мають різні режими поливу та методи догляду, тож поряд вони не зможуть добре і швидко розвиватися.



Капусту потрібно садити у правильному сусідстві / Фото Pexels

Чи можна садити біля капусти помідори?

Перед посадкою вам варто зважити на те, що і капусту, і помідори вражають однакові шкідники, тож таке сусідство буде не найкращим. Городники не рекомендують висаджувати їх на одній грядці – навіть у випадку, якщо ви чергуєте сезони. Овочі будуть погано почуватися у відкритому ґрунті поряд один з одним.

Єдиний виняток – це посадка цих двох культур поряд у теплиці. Та навіть тоді вам варто подбати про те, щоб між ними була мембрана із плівки.

Натомість поряд із капустою можна також сміливо посадити кабачки та горох.