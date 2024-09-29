Час планувати ділянку на наступний рік: де посадити капусту

Капуста – це надзвичайно смачний та корисний овоч, тож він точно має знайти місце на вашому городі у наступному році. Для того, щоб урожай був багатий, потрібно посадити її на вдалому місці.

Найкраще планувати свою ділянку ще по гарячих слідах – поки ви пам'ятаєте, де росли овочі на городі цього року. Адже садити два рази поспіль однакову культуру на тому ж місці не можна, так само як не варто висаджувати капусту після деяких інших овочів, пише Good Harvest.

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Де посадити капусту?

Найкраще для світлолюбної капусти обрати ділянку, яка гарно освітлена протягом 11 – 12 годин на день та добре захищена від протягів. Капуста також дуже любить вологу, але її застій біля коріння може призвести до розтріскування качанів, тож цього потрібно уникати.

Ґрунт для капусти має бути пухким та родючим, а кислотність – нейтрально чи слабколужною.

Гарними рослинами-попередниками для капусти будуть картопля, огірки, бобові, кабачки та більшість сидератів. Окрім того, допускається також посадка після помідорів, баклажанів, цибулі та перцю.



Капусту потрібно посадити на правильному місці / Фото Pexels

А ось після самої капусти, редьки, буряка, гарбуза та редиски висаджувати овоч не радять, адже урожаю він тоді багато не дасть. Взагалі садити капусту на попередньому місці рекомендують не раніше, ніж за 2 – 3 роки, адже це допоможе запобігти концентрації у землі шкідників та хвороб, що типові для капусти.

Але ви також можете подбати про те, щоб посадити біля капусти на наступний рік деякі рослини-сусіди, які допоможуть овочу дати якісний і сильний врожай. Чудовими сусідами для капусти стануть чорнобривці, ромашка, кріп, розмарин та шавлія – вони можуть відлякувати білокрилку, яка часто псує урожай.

А ось від слимаків допоможе посадка настурції чи часнику, які можна посадити по краях ділянки капусти. Натомість не рекомендують садити поряд інші види капустяних, редиску та броколі, адже хрестоцвітні можуть привабити на ділянку більше шкідників.