Розташування холодильника в домі може вплинути не тільки на зручність та якість його розташування, але й на ефективність та довговічність роботи. Для того, аби не замінювати побутову техніку раніше часу, варто запам'ятати всього кілька простих правил, повідомляє 24 Канал.

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Де на кухні поставити холодильник?

Перше, що потрібно зробити – це забезпечити для приладу хорошу вентиляцію – аби уникнути перегріву чи збоїв у його роботі. Зважайте, що між іншими поверхнями й меблями та холодильником має зберігатися відстань принаймні у 6 міліметрів з кожного боку.

Окрім того, подбайте про те, аби дверцята завжди відкривалися без перешкод. Але це все ще не відповідає на питання, де саме потрібно ставити холодильник? Тут краще йти методом виключення: біля батареї, духовки та плити, а також решти теплових пристроїв розміщувати його точно не варто.



Холодильник потрібно поставити в правильному місці / Фото Pexels

Надмірне тепло змусить компресор працювати інтенсивніше, а це точно скоротить термін служби пристрою. Також подбайте про те, аби поряд з ним була розетка, а якщо модель оснащена диспенсером для води чи льоду, поряд має бути ще й доступ до водопроводу.

Якщо у вашій кухні передбачено теплу підлогу, переконайтеся, що під холодильником немає нагрівальних елементів. Якщо роботи вже виконані та змінити розташування цих елементів неможливо, тоді варто подбати про якісну термоізоляцію.

А якщо ви помітили, що холодильник видає дивні звуки та сторонні шуми, працює не так, як слід – проблема може полягати в тому, що він встановлений не на рівну підлогу.